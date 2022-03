Russische film toont wat een oorlog in Oost-Europa met een tienerjongen doet

In Kom en zie van regisseur Elem Klimov probeert een jongen een oorlog in Oost-Europa te overleven. Het Russische meesterwerk is angstaanjagend actueel.

Is hij is nu echt volslagen krankzinnig geworden? Nee man, hij heeft hier juist lang en goed over nagedacht. Maar hij komt er toch nooit mee weg? Natuurlijk wel, hij is iedereen de baas en volstrekt schaamteloos. Daarom kan hij zijn gang gaan en slaat hij uitgerekend nu toe, in de nadagen van de pandemie. Poetin iedereen de baas? Dat haal je de koekoek! Hij is een psychopaat met grootheidswaanzin. En hoogmoed komt voor de val. Dit gaat hem de troon en de kop kosten. Wacht maar af.

We waren nog maar nauwelijks versoepeld en bevrijd toen Vlad ‘De Gaskraan’ Poetin met zijn openlijk in stelling gebrachte invasietroepen de democratie Oekraïne binnenviel. En toen was het weer oorlog in Europa en nam het grote duiden een aanvang. Wat gebeurt hier en wat ­bezielt die man? Hoe is het zover gekomen en waar gaat dit heen? Wie het weet mag het zeggen, maar wie het niet weet is ook welkom.

Ik heb geen idee hoe Poetin naar de wereld en zijn eigen slagvelden kijkt. Ik kijk naar films en weet alleen wat een oorlog in Oost-Europa met een tienerjongen kan doen. Er zijn momenten waarop ik dat liever niet wist. Wat je ziet kan je jarenlang achtervolgen. Maar de uitnodiging kwam van een dierbare cinefiele vriend, in een jaar waarin de film absoluut gezien moest worden. Het was 2014. Poetin had met een brute overval op Oekraïne de Krim geannexeerd. Daarna kwam de uitnodiging: kom en zie Kom en zie. Dat liet ik me geen twee keer zeggen: ik kwam en zag.

Recht in de camera

De film van de Russische regisseur Elem Klimov toont de gruwelen van de Duitse naziterreur in Belarus anno 1943 door de ogen van Florian. De levenslustige dorpsjongen heeft in de speelse openingsscène een guitige oogopslag en frisse appelwangen. Aan het einde van de film kijkt hij ons aan met de doffe blik van een oude man die meer gezien heeft dan hij ooit zal kunnen verwerken. Het klinkt overdreven, maar het voelt dan alsof je in de spiegel kijkt. Dat was ook de bedoeling. Deze film laat niemand onberoerd.

Klimov laat de jongen en de andere getuigen vaak recht in de camera kijken, waardoor je het gevoel krijgt dat je persoonlijk wordt aangesproken. De film begint met een vermaning: een oude boer schreeuwt dat het onverstandig is om wapens uit een verlaten slagveld op te graven. Als de vijand je met een wapen ziet, ben je een doelwit. Maar Florian wil bij de partizanen en graaft een karabijn op terwijl er een Duits verkenningsvliegtuig in de lucht hangt. De jongen gaat vol goede moed bij het verzet. Maar hij is al ­gezien.

Kom en zie werd geschreven door Ales Adamovich, die zelf als tiener bij de partizanen ging toen de nazi’s in een systematische terreurcampagne honderden Belarussische dorpen in de as legden en de bewoners uitroeiden. Elem Klimov moest tijdens de productie acht jaar met de Sovjetcensor onderhandelen voor zijn verbeelding van die terreur in 1985 in première kon gaan. Het duurde ook lang voor het zwaarbevochten meesterwerk buiten de Sovjet-­Unie en Rusland op waarde geschat werd. De kwaliteit van de meertalige dvd van Mosfilm liet te wensen over, al deed dat geen afbreuk aan de impact van mijn eerste bezichtiging in 2014.

Wrange parallellen

Een paar jaar later verscheen er een voortreffelijke restauratie van de film, die in 2019 ook in Nederland op blu-ray en dvd is uitgebracht. Afgelopen week liet ik me nogmaals door Kom en zie slopen. De wrange parallellen tussen het verschrikkelijke heden en het afgrijselijke verleden waren onontkoombaar.

Lamgeslagen zag ik daarna hoe burgers in Oekraïense steden molotovcocktails maakten en zich voor een vuurwapen inschreven. Ze willen zich verdedigen tegen een brute invasiemacht, net als Florian en de partizanen in ­Belarus anno 1943. Klimov liet ons zien en voelen wat dat betekent. Oorlogen worden gestart door potentaten en ­generaals, maar de burgers worden verminkt en vermorzeld.

De beroepsvereniging van filmmakers in Oekraïne heeft opgeroepen tot een internationale boycot van Russische producties. Dat is begrijpelijk. Maar een klassiek pleidooi vóór pacifisme en tégen fascisme kan juist nu een belangrijke rol vervullen. Kom en zie is een Russische film met een indringende universele boodschap. De filmtitel is een uitnodiging.

We zijn allemaal mensen. Iedereen is welkom. Laten we elkaar helpen, niet haten.

Kom en zie (Idi i smotri, Come and See) is op blu-ray en dvd verschenen bij Eye Lumière.