Russische dirigent legt beide functies neer: ‘Onmogelijke keuze’

Tugan Sokhiev bij het Orchestre national du Capitole de Toulouse dat hij inmiddels heeft verlaten. Beeld AFP

Sokhiev schrijft in een rechtvaardigingsbrief, gesteld in het Engels, dat hij zich sinds de inval van het Russische leger in Oekraïne en de daarna razendsnel om zich heen slaande polarisatie, gedwongen voelde te kiezen voor óf het Bolsjoi Theater óf het orkest in Toulouse. Omdat hij dit als ‘een onmogelijke keuze’ ziet, heeft hij besloten bij beide gezelschappen te vertrekken.

Opmerkelijk is dat hij in de brief nergens schrijft dat hij Poetins invasie van een buurland afkeurt, al is dat wellicht snel verklaarbaar vanuit de gedachte dat hij het leven van zijn familie en vrienden die in Rusland wonen niet op het spel wil zetten. Een vergelijkbaar argument kan worden aangevoerd over dirigent Valeri Gergjev, die inmiddels overal buiten Rusland tot persona non grata is verklaard.

Bruggen bouwen

Sokhiev begon in Toulouse met een festival gewijd aan Franse en Russische muziek en zag tot zijn schrik dat daar nu in de stad door politici bezwaar tegen wordt gemaakt. “Wat ontzettend spijtig! Ik denk dat dit festival meer bruggen kan bouwen dan politieke uitspraken,” schrijft hij.

In Nederland was hij al dertien keer te gast bij het Concertgebouworkest. In de nog niet bekend gemaakte plannen voor het nieuwe seizoen komt hij niet voor, maar dat staat los van de oorlog in Oekraïne. “Ik kan me niet voorstellen dat we gaan werken met mensen die achter Poetin staan, maar moet je alle Russen die zich niet duidelijk uitspreken nu het vuur aan de schenen leggen?” vraagt Michiel Jongejan, hoofd publiciteit van het orkest, zich af.