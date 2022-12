Russisch festival Winteravonden aan de Amstel legt de focus op gevluchte componisten: ‘Muziek verbindt musici uit strijdende landen’

Azernikova's idee is dat live muziek in een museum anders wordt ervaren dan gebruikelijk. Beeld Nina Schollaardt

Vijfentwintig jaar geleden arriveerde Anna Azernikova in Nederland om zang te studeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Nu woont ze nog steeds hier en staat de tiende editie van het door haar opgerichte Kamermuziekfestival Winteravonden voor de deur. Een behoorlijke prestatie: in de eerste jaren heeft ze het evenement vrijwel in haar eentje draaiende gehouden. “Ik vergeet vaak om te genieten van wat ik heb neergezet. Soms heb ik een klein momentje waarop ik even bewust trots ben op het festival.” Ze lacht: “En dan ga ik snel weer verder.”

Het festival is geïnspireerd door het festival Decemberavonden, dat plaatsvindt in het Poesjkinmuseum te Moskou, opgericht door pianist Sviatoslav Richter. Azernikova’s ouders namen haar als klein meisje mee naar deze concerten. Het maakte een grote indruk. “Hierdoor liep ik rond met een fantasie om iets soortgelijks in Amsterdam te organiseren. Dat het gelukt is vind ik nog steeds een wonder.”

Het idee is dat livemuziek in een museum anders wordt ervaren dan gebruikelijk. “Een museumzaal is intiemer dan een grote concertzaal. Je staat veel dichter op de uitvoerenden. Daarnaast, vooral als het concert en museum thematisch aan elkaar verbonden zijn, word je helemaal ondergedompeld in de sfeer. Je kan meer kanten van dezelfde diamant laten zien.”

Russische invasie in Oekraïne

De afgelopen edities hingen de thema’s van het festival samen met de tentoonstellingen die op dat moment in de Hermitage plaatsvonden. Het museum functioneert niet alleen als concertlocatie, maar is vanaf zeven uur ‘s avonds exclusief geopend voor concertbezoekers. Luisteraars kunnen dit jaar gratis de tentoonstelling Love Stories bezoeken.

Het festival is deze keer echter niet verbonden aan de tentoonstelling. “Ik had me het jubileum anders voorgesteld dan het helaas moet zijn. We hebben een dreigende achtergrond, de Russische invasie in Oekraïne, waar ik niet omheen kan of wil. Ik heb veel nagedacht: hoe kan ik het programma een draai geven zodat het actueel is en niet simpelweg het spelen van mooie muziek met oogkleppen op?”

Deze gedachtegang resulteerde in het thema In Volle Vlucht. De focus ligt op componisten die ooit hun vaderland moesten verlaten. “Het is wonderlijk dat het er zoveel zijn,” aldus Azernikova. Op het programma staat een grote variatie aan componisten, onder wie Igor Stravinsky, Frédéric Chopin en Nikolai Kapustin. Om extra context te bieden aan het thema zijn er twee lezingen door auteur Michel Krielaars en musicoloog Olga de Kort. “Michel vertelt over musici die gebleven zijn in hun thuisland, en Olga over musici die zijn gevlucht.”

Verbinding tussen mensen

Op het muzikale programma staan vijftien concerten, verspreid over negen dagen. De internationale groep musici staat in verschillende samenstellingen op het podium, met spelers uit onder andere Oekraïne, Rusland, Belarus en Georgië, onder wie pianiste Anna Fedorova en violiste Maria Milstein. Het festival opent op 10 december met een soloconcert van Oekraïense pianist Alexander Gavrylyuk. Een duidelijk statement, al helemaal gezien het feit dat het festival van origine een Russisch kamermuziekfestival was. “Daar ben ik nu een beetje van afgestapt, dat is niet meer het concentratiepunt. Dit jaar was het belangrijker om mijn eigen thema te bedenken.”

Azernikova, die er voor kiest haar leeftijd onvermeld te laten, streeft er met deze editie naar om de verbinding tussen mensen op te zoeken. Zo staan de Oekraïense sopraan Viktoriia Vitrenko en de Russische pianist Alexei Lubimov samen op het podium. Zij spelen onder andere muziek van Valentin Silvestrov, een Oekraïense componist die begin dit jaar naar Berlijn moest vluchten.

Deze samenwerkingen zijn belangrijk voor Azernikova. “Muziek verbindt musici uit strijdende landen.” Ze plaatst hier wel meteen een kanttekening bij. “Ik weet en snap dat de meeste Oekraïners dat idee momenteel niet kunnen verteren. Mijn gedachtegang was: alles valt nu uit elkaar, en als ook cultuur en muziek daaraan mee gaan doen, dan blijft er niks meer over.”

Het is essentieel voor Azernikova deze deur open te houden. Oekraïense vluchtelingen zijn bijvoorbeeld welkom om de programma’s gratis te bezoeken. “Nogmaals, ze willen dat niet altijd en dat snap ik. Maar ik bied het aan, en ze mogen daarmee doen wat ze zelf willen.”

Knipogen

Aan het jubileum wordt verder niet veel aandacht besteed, maar op subtiele wijze zitten er wel knipogen naar eerdere edities verweven in het programma. “Het enige wat ik heb gedaan om het jubileum te vieren is dat ik in een paar concerten mijn favoriete thema’s van de afgelopen jaren laat terugkomen. Het slotconcert op 17 december is bijvoorbeeld opgedragen aan het programma van vorig jaar. We moesten dit concert destijds annuleren wegens de coronamaatregelen. Het heet Van Nacht naar Dageraad, met muziek van Nikolaj Roslavets, Aleksandr Skrjabin en anderen. Ik vond het symbolisch om hiermee te eindigen – met de hoop dat het allemaal beter wordt in de wereld.”

Winteravonden aan de Amstel, 10 t/m 18 december 2022 in de Hermitage Amsterdam. Oekraïense nieuwkomers die gratis de concerten willen bezoeken kunnen een mail sturen naar tickets@winteravondenaandeamstel.nl, met daarin hoeveel tickets en voor welk concert.