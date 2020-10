Ruimte genoeg, maar museumbezoeker laat het afweten

In het Rijksmuseum wordt ieder dag de bezoekervaring gemeten: “We zien dat de cijfers nu opvallend hoog zijn.” Beeld BSR Agency

Theaters, poppodia en concertzalen zijn gebonden aan een maximumaantal van dertig bezoekers. Musea mogen echter meer mensen ontvangen. Daar is de maximaal toegestane capaciteit afhankelijk van hoeveel personen er op het beschikbare aantal vierkante meter passen, waarbij 1,5 meter afstand houden van elkaar mogelijk blijft. De cultuurliefhebber kan dus nog altijd zijn hart ophalen, maar na een rondgang blijken de trekpleisters minder bezoekers te ontvangen.

“Telkens wanneer een negatief coronabericht naar buiten komt, zien we de bezoekersaantallen dalen”, vertelt Elles Kamphuis, persvoorlichter van het Rijksmuseum. Waar normaal 8 tot 10.000 bezoekers per dag langs onder andere De Nachtwacht lopen, zijn dat er op dit moment zo’n 1700. “Terwijl we met alle veiligheidsregels in acht genomen 2500 mensen mogen ontvangen.”

Weinig toerisme

Het Stedelijk Museum heeft geen concrete cijfers, maar ziet vooral doordeweeks nog veel ruimte om mensen te ontvangen. “Dat Noord-Holland code oranje toegewezen kreeg door buurlanden Duitsland en België, merken we sterk. Dat is een heel belangrijke groep,” vertelt woordvoerder Marie-José Raven. Het reisadvies blijkt voor veel andere musea ook een pijnpunt. Tel daarbij op dat Nederlanders wordt gevraagd zo min mogelijk te reizen en de museumgangen lijken breder dan ooit.

“In 2019 kwam 85 procent van onze bezoekers uit het buitenland,” laat een persvoorlichter van het Van Gogh Museum weten. De doeken van de Nederlandse schilder zouden momenteel door tweeduizend mensen per dag bezocht kunnen worden. In de praktijk komen er nog maximaal 450 mensen per dag op af. “Het is sinds de laatste persconferentie helaas nog rustiger dan voorheen. We zien bijvoorbeeld dat de herfstvakantie in Midden- en Zuid-Nederland niet leidt tot meer bezoekers, waarschijnlijk wegens het afraden van het gebruik van het openbaar vervoer.”

Nemo Science Museum, gericht op families, ziet de bezoekersaantallen in deze herstvakantietijd wél stijgen. Maar ook daar blijven tickets over. Waar het museum sinds de heropening in coronatijd in eerste instantie per dag nog zo’n 25 procent van het normale aantal bezoekers ontving, is dat sinds de laatste persconferentie nog maar 15 procent. Fotomuseum Foam, dat zestig bezoekers tegelijk kan ontvangen, heeft minder last van de wegblijvende toeristen, zo vertelt hoofd communicatie Merel Kappelhoff. “Veel van onze bezoekers komen uit Amsterdam en omgeving. En doordat we vaak van tentoonstelling wisselen, komen ze regelmatig terug.”

Veilig bezoek

De verschillende woordvoerders zijn het over één ding eens: de mensen die wél komen, hebben een extra fijne ervaring. “We vragen mensen na afloop of ze zich veilig hebben gevoeld en het overgrote deel antwoordt positief. Angst is ook echt niet nodig, het Stedelijk is super veilig”, aldus Raven.

Ook Kamphuis is positief. “We meten in het Rijksmuseum elke dag de waardering en zien dat de cijfers nu opvallend hoog zijn.” Zij zou het dan ook mooi vinden als juist de rust meer bezoekers zou trekken. “Ik hoop dat Amsterdammers hun kans schoon zien en denken: laten we eens naar het Rijksmuseum gaan. Er is meer dan genoeg ruimte voor een veilig bezoek.”