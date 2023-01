Ruim miljoen bezoekers voor Amsterdam Light Festival

Het Amsterdam Light Festival trok dit jaar een kwart meer bezoekers dan voor corona. Beeld Eva Plevier/ANP

“Het is heel bijzonder dat een festival in de openbare ruimte zo veel Amsterdammers en bezoekers van de stad kan verlichten,” aldus directeur Frédérique ter Brugge. Vorig jaar kwam het Amsterdam Light Festival (ALF) door de coronamaatregelen in de financiële problemen toen alle activiteiten – zoals de rondvaarten – vlak na aanvang moesten worden geschrapt vanwege een lockdown. Dankzij een crowdfundingsactie wist het ALF toch rond te komen.

Het festival ging dit jaar over de wereld van de verbeelding, met als thema Imagine Beyond. Publieksfavoriet was het kunstwerk Sign van Vendel & de Wolf, dat in het water voor het Amstel Hotel lag. Met lichtbuizen werd gesimuleerd dat de Amstel in brand stond.

De volgende editie van het festival is van 30 november 2023 tot en met 21 januari 2024. Die editie staat in het teken van kunstmatige intelligentie en digitale technologie.

