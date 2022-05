Ruben Östlund wint tweede Gouden Palm met Triangle of Sadness

Ruben Ostlund wint de Gouden Palm voor de tweede keer. Beeld ANP / EPA

“En nu met zijn allen een oerschreeuw van blijdschap,” riep Ruben Östlund het publiek op nadat hij de Gouden Palm in ontvangst mocht nemen. Hetzelfde deed hij in 2017 al eens, toen hij ophetzelfde podium ook al de hoofdprijs van het filmfestival van Cannes in ontvangst mocht nemen. Östlunds oerschreeuw was het slotstuk van een prijsuitreiking waarin Cannes ouderwets uitpakte en nadrukkelijk de covid-ellende van zich af schudde.

Met de winst voor Triangle of Sadness schaart Östlund zich in een illuster gezelschap – slechts negen filmmakers wonnen eerder twee Gouden Palmen. De Poolse veteraan Jerzy Skolimowski moet er het zijne van gedacht hebben. De inmiddels 84 jaar oude regisseur stond in 1972 voor het eerst in de competitie van Cannes, maar won de Gouden Palm nog nooit. Dit jaar kreeg hij de juryprijs voor Eo, ongetwijfeld de meest experimentele film in de competitie. In zijn dankwoord kreeg Skolimowski de lachers op zijn hand door droogjes de zes ezels die de titelrol vertolken te bedanken, uitvoerig en bij naam, en verder niemand.

Drie Belgische films, drie prijzen

Skolimowski deelde zijn prijs met twee nieuwkomers: de Belgische filmmakers Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch, die met Le otto montagne de film afleverden die de meningen dit jaar het sterkst verdeelde. “In onze film zitten ook twee ezels,” kon Van Groeningen niet nalaten te vermelden.

De Belgen hadden sowieso een uitstekende avond. Met drie films in de competitie hadden ze al een nationaal record te pakken, en alle drie die films vielen in de prijzen. De broers Jean-Pierre en Luc Dardenne wonnen de speciale prijs ter ere van de 75e festivaleditie voor Tori & Lokita. En Close van Lukas Dhont, die al zowat het hele festival getipt werd als mogelijke winnaar, kreeg uiteindelijk een Grand Prix (zegmaar zilver), ex aequo met de Franse grootmeester Claire Denis voor Stars at Noon.

Juryvoorzitter Vincent Lindon (die er in zijn openingswoord met de tong stevig in de wang voor pleitte dat Cannes de ‘meedogenloze traditie’ om ieder jaar een nieuwe jury aan te stellen zou laten varen en hem en zijn ‘betrouwbare team’ nog een paar jaar aan te houden) gaf beurtelings het woord aan de andere juryleden: actrices Rebecca Hall, Noomi Rapace, Jasmine Trinca en Deepika Padukone en regisseurs Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols en Joachim Trier.

Afstrepen

Daarbij was het voor oplettende kijkers een kwestie van afstrepen, want volgens de reglementen van het festival mag iedere film slechts één prijs krijgen. Dus toen de Koreaanse acteur Song Kang-ho (hier vooral bekend van zijn rol uit de eerdere Palm-winnaar Parasite) naar voren werd geroepen om de prijs voor Beste Acteur in ontvangst te nemen voor zijn rol in Broker, betekende dat automatisch dat de kansen van regisseur Hirokazu Kore-eda verder verkeken waren.

De prijs voor beste actrice ging naar Zar Amir Ebrahimi voor haar rol in Holy Spider van de Iraans- Deense regisseur Ali Abbasi (“Een film vol handen, voeten, borsten en seks – alles wat je niet kunt tonen in Iran,” aldus de actrice); Park Chan-wook won de prijs voor beste regie voor Decision to Leave; en de prijs voor beste scenario ging naar Tarik Saleh voor Boy from Heaven.

Laatstgenoemde maakte het groepsgevoel van cinema, dat gedurende de avond vele malen werd aangehaald, wel heel intiem door het aanwezige publiek te vragen ‘even te zwaaien naar zijn moeder’.