Ruben Nicolai had beter naar Derk Bolt moeten kijken

De erfgenaam. Beeld RTL 4

Na een dag die in het teken stond van de soberste, heetste Prinsjesdag tot dusver liet de tv-avond zich raden: politici en bekende Nederlanders spraken over de soberste, heetste Prinsjesdag tot dusver.

Lips had meer zin in een avondje speurwerk. Daar had De erfgenaam in theorie perfect in kunnen voorzien, het RTL-programma waarin Ruben Nicolai dit seizoen op zoek gaat naar erfgenamen die niet weten dat ze recht hebben op duizenden euro’s. Echt spannend wilde het alleen niet worden, hoe sympathiek het idee ook is.

De nooit opgeëiste erfenis die centraal stond, was er een van 55.000 euro. Op 85-jarige leeftijd was Sapikja Astamun in Nederland overleden, kort nadat ze in haar testament twee erfgenamen in haar geboorteland Indonesië had aangewezen.

Eropaf, dus. Maar niet voordat Nicolai vruchteloos op internet naar gegevens van mevrouw Astamun had gezocht. Waarom hij een paar minuten eerder afscheid had genomen van de erfgenamenonderzoeker die hem aan deze case had geholpen, bleef Lips een raadsel. Een rondje begraafplaatsen bellen dan maar, spannend muziekje eronder. Niks. Na een bezoek aan het gemeentehuis – steevast Derk Bolts eerste stap – kwam hij pas verder. Duizenden kilometers ver weg, dat dan weer wel.

Zoeken naar een speld in een hooiberg met een aantekeningenboekje, een tolk en amper aanwijzingen: Nicolai had duidelijk plezier in zijn Spoorloos light. Met elke gevonden buurman, plaats en jaartal werd hij opgewekter. Er waren verhalen genoeg, dat kon niet anders. Maar voor Lips bleef het een zoektocht zonder gezicht, waarbij alles net te vluchtig was. “Wat jammer dat ik nog steeds niet weet hoe haar leven is verlopen,” zei Nicolai nadat hij de eerste erfgenaam had gevonden. Zo was het.

Reageren? hanlips@parool.nl