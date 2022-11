RTL4 staakt ochtendshow Koffietijd

Van links naar rechts: Quinty Trustfull, Loretta Schrijver en Pernille La Lau van Koffietijd. Beeld Remko de Waal/ANP Kippa

RTL-baas Peter van der Vorst vindt het ‘jammer’ dat hij afscheid moet nemen van een ‘iconische titel’. Volgens Van der Vorst hebben de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij de knoop doorgehakt. “Zonder de bijdrage van de sponsoren is het voor ons helaas niet haalbaar om het programma voort te zetten. We zijn hen dankbaar voor al die jaren waarin zij Koffietijd mogelijk hebben gemaakt.”

Daan Peters, managing director Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij, laat weten dat er met het aflopen van het contract volgend jaar een moment was gekomen om Koffietijd onder de loep te leggen. “Het programma bereikt helaas niet meer voldoende kijkers.”

Intussen wordt er door RTL ‘gekeken naar mogelijkheden’ voor de vervanging van Koffietijd. Details over de invulling zijn nog niet te geven, stelt een zegsman van de omroep.

Doorstart

Koffietijd, dat in de jaren negentig werd gepresenteerd door Mireille Bekooij en Hans van Willigenburg, maakte in 2010 een doorstart. In 2001 werd ook besloten het ochtendprogramma te schrappen, ook toen vanwege tegenvallende kijkcijfers. Het programma wordt op dit moment gepresenteerd door Quinty Trustfull, Loretta Schrijver, Pernille La Lau, Patrick Martens en Vivian Slingerland. De aflevering van maandag trok 112.000 kijkers.