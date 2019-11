RTL stopt voorlopig met realityprogramma’s door grensoverschrijdend gedrag

De deelnemers van de tweede aflevering van De Villa op RTL. Beeld RTL

Vorige week ontstond ophef over het programma De Villa omdat deelnemers door productiemaatschappij Blue Circle aangespoord werden tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdens een van de afleveringen was onder meer te zien hoe een van de deelneemsters een opdringerige medekandidaat van zich af moest slaan in bed.

De Villa werd vorige week al van de buis gehaald. Nu is besloten voorlopig helemaal niet meer van dit soort realityprogramma’s uit te zenden. Ook zijn twee medewerkers die hadden moeten ingrijpen op non-actief gesteld, meldt het mediabedrijf dinsdag.

De programma’s worden opgeschort “zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre,” zegt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst tegen RTL Nieuws. Hij zegt zich kapot geschrokken te zijn. “Iedereen die hier inhoudelijk bij betrokken is geweest, moet zich kapot schamen voor wat er is gebeurd.”

In gesprek

RTL is maandagavond in gesprek gegaan met de betrokken kandidaten. “Vooral de makers van het programma zijn zwaar over hun ethische grenzen gegaan,” verklaart Van der Vorst tegenover RTL Nieuws. “Er is alcohol in het spel geweest en er zijn opdrachten gegeven waarvan de kandidaten zelfs zeiden: gaat dit niet te ver?”

De programmadirecteur heeft bovendien gezegd dat er een derde partij wordt ingeschakeld die onderzoek gaat doen naar het productieproces van Blue Circle. Uit eerder intern onderzoek is het gesprek van maandagavond gekomen. Van der Vorst vindt dat dusdanig veel nieuwe informatie heeft opgeleverd, dat een onafhankelijke partij onderzoek moet doen. “Dit is niet het RTL waar ik voor sta.”