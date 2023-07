RTL haalt Brits kijkcijferkanon The Piano naar Nederland

Mika (l), Lang Lang (r) en Claudia Winkleman zijn de gezichten van de Britse hit The Piano. Beeld Channel 4

Het programma zal pas volgend jaar op de buis zijn. Productiebedrijf Fremantle verwierf recent de rechten van het internationale format, dat afkomstig is van de makers van The Great British Bake Off – het Britse origineel van Heel Holland bakt.

In Engeland was The Piano eerder dit jaar een groot succes; een tweede seizoen is inmiddels aangekondigd. In het programma treden amateurpianisten op in openbare gelegenheden als treinstations en worden ze, zonder dat ze het weten, beoordeeld. Juryleden waren in het eerste seizoen popster Mika en de bekende pianist Lang Lang. De finale van het programma, gepresenteerd door Claudia Winkleman, werd gehouden in de Royal Festival Hall in Londen. Winnares werd de 13-jarige blinde pianiste Lucy Illingworth. Zij mocht vervolgens tijdens het kroningsconcert in Windsor Castle een optreden verzorgen voor 20.000 mensen, onder wie koning Charles III en koningin Camilla.

De piano is in trek. Producent SimpelZodiak werkt aan een format dat De Pianist gaat heten. In dat programma gaan tien bekende Nederlanders de strijd aan op het instrument. Ze moeten zich bewijzen in verschillende soorten genres, van pop en jazz tot rock-’n-roll en klassieke muziek. De kandidaten worden begeleid door een coach en beoordeeld door een jury. De producent is met verschillende partijen in gesprek om het programma op de buis te krijgen.