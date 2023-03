RTL doet na signalen onderzoek naar veiligheid werkomgeving bij RTL Nieuws

Het kantoor van RTL Nederland op het Media Park in Hilversum. Beeld ANP

Tijdens de jaarlijkse inclusiviteitsscan van RTL hebben medewerkers signalen afgegeven, die ook los bij de hoofdredactie binnenkwamen. Welke dat precies zijn wil de zender niet zeggen. “Het klopt dat we concrete signalen hebben gekregen,” bevestigt een woordvoerder van RTL. “Collega’s hebben dat onder meer aangegeven in de jaarlijkse inclusiviteitsscan van RTL en rechtstreeks bij de hoofdredactie.”

“We vinden het fijn dat deze collega’s zich veilig genoeg voelen om deze signalen af te geven en de hoofdredactie neemt deze dan ook serieus. Hoe sneller we hierop handelen, hoe beter.”

RTL heeft Bezemer & Schubad ingeschakeld, expertbureau op het terrein van sociale veiligheid op het werk. “De eerste stap is een bredere inventarisatie door Bezemer & Schubad. Dat is ook de partij waarmee vanuit RTL de awarenesstrainingen zijn georganiseerd. We hebben een hoge journalistieke ambitie en die gaat hand in hand met veiligheid en respectvolle communicatie.”

Veiliger werkklimaat

Ilse Openneer volgde eind 2021 Harm Taselaar op, die 22 jaar hoofdredacteur was van RTL Nieuws. Openneer is er sinds 2002 werkzaam vanuit verschillende leidinggevende functies, waaronder tien jaar als eindredacteur van het Half Acht Nieuws. Wanneer de inventarisatie is afgerond, is nog niet bekend.

Samen met meerdere mediapartijen tekende RTL een maand terug het convenant Mediapact Respectvol Samenwerken. Daarin gaan zij de strijd tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld om een veiliger werkklimaat te creëren. Behalve RTL zetten de Nederlandse Publieke Omroep, Talpa Network, NEP, EMG en de Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) hun handtekening.