RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde (29) overleden

Ruud ten Wolde, die ondanks zijn ziekte positief en vol levenslust bleef, overleed zaterdagavond in zijn eigen huis. Beeld Michael Graste

Ten Wolde leed al geruime tijd aan kanker. ‘Ruud heeft tot het einde dapper gestreden en wilde zich niet gewonnen geven,’ aldus zijn familie. ‘Jullie weten hoeveel hij van het leven hield.’

Op Twitter was Ten Wolde altijd open over zijn ziekte. In mei vorig jaar werd hij schoon verklaard, maar recentelijk keerde de kanker terug. Begin oktober meldde hij dat hij zwaardere medicatie had gekregen en niets anders kon dan liggen.

Ten Wolde legde zijn ervaringen met kanker ook vast in een boek dat over ruim een week verschijnt, Ziek Gelukkig. Hierin beschrijft hij hoe hij ondanks zijn diagnose toch positief bleef. ‘Wat had hij het verschijnen van zijn boek nog graag willen meemaken. [...] Hopelijk zal ‘Ziek Gelukkig’ zijn levenslust en positiviteit bij vele anderen laten voortleven,’ aldus de familie.

Hart onder de riem

Columniste Caroline van Mourik besloot Ruud deze week een hart onder de riem te steken door op te roepen om hem massaal hartjes te sturen onder de hashtag #ziekveelliefdevoorruud. Hier werd massaal gevolg aan gegeven. ‘Ik ben overdonderd door alle liefde,’ schreef Ruud. ‘Weet dat het me heel erg ontroerd heeft en dat ik er veel kracht uit put.’

Ten Wolde overleed zaterdagavond in zijn eigen huis. Hij is 29 jaar geworden. Collega’s, vrienden en andere volgers reageren bedroefd op het nieuws. Onder meer radio-dj Domien en presentatrice Amber Brantsen betuigen hun steun. Ook Luuk Ikink en Gooische Vrouwen Paulien Wingelaar en Leslie Keijzer laten van zich horen. ‘Nee, dit mag niet. Wat verdrietig en oneerlijk. Heel veel sterkte aan alle familie en vrienden met dit grote verlies,’ aldus Wingelaar.