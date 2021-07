RTL Boulevard kan eigenlijk niet zonder Peter R. de Vries

Han Lips zag de worsteling van presentatoren Vivienne van den Assem en Luuk Ikink. Beeld RTL Boulevard

Het zou een kolfje zijn geweest naar de hand van Peter R. de Vries, de aflevering van RTL Boulevard maandag. Het was de eerste aflevering die werd uitgezonden vanaf een ‘geheime locatie’ op het Mediapark in Hilversum, een plek die beter te beveiligen is dan de studio op het Leidseplein.

Het ging voor een deel over het proces over de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., die daarna De Vries in de arm zou nemen als vertrouwenspersoon. Natuurlijk draaide het item ook om de aanslag op een medewerker van hun eigen programma.

Lips zag de worsteling van presentatoren Vivienne van den Assem en Luuk Ikink, die normaal gesproken met De Vries in de spits de bal maar hoog voor de pot hoeven te gooien voor een geheid doelpunt. Nu moest Van den Assem het doen. Ze sprak over ‘een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van ons programma’.

Nadat het was gegaan over de gedwongen verhuizing naar Hilversum en de onafhankelijkheid van de media, die essentieel is voor het functioneren van de rechtsstaat, waren Van den Assem en Ikink terug in hun comfortzone toen ze wat onderwerpjes konden aankondigen over het koningshuis en de laatste scheet van Gerard Joling.

Prima hoor. Maar er zat ook een advocaat die de zaak-Wiersum duidde op basis van de, overigens vaak uitmuntende, rechtbanktweets van Telegraafverslaggever Saskia Belleman. En Lips dacht de hele tijd maar: wat zou De Vries ervan hebben gevonden als hij hier had gestaan?

Hij zou kwaad zijn geweest, getergd tot in het diepst van zijn vezels. En vooral ook tot in de puntjes geïnformeerd, misschien wel de grootste kracht van de misdaadverslaggever. Terwijl de radiostilte over de toestand van De Vries Lips met de dag onheilspellender voorkomt, werd vooral duidelijk dat RTL Boulevard op crimegebied eigenlijk niet zonder de misdaadverslaggever kan.

