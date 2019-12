RTL 4 gaat talkshow Jinek niet onderbreken met reclame

Eva Jinek voorafgaand aan de laatste uitzending van haar talkshow bij de NPO. Beeld ANP

Na het voorgaande programma zal Eva Jinek in beeld komen en haar gasten aankondigen. Vervolgens is er wel een reclameblok, maar daarna zal ze een uur live zijn zonder onderbreking. Eerder werd al bekend gemaakt dat de talkshow vroeger gaat beginnen: om 22.20 uur.



Jinek stapte dit jaar over van de publieke omroep naar RTL. Op NPO 1 wordt maandag op haar oude plek begonnen met de nieuwe talkshow OP1, die elke dag door verschillende duo’s wordt gepresenteerd. Het vervroegde tijdstip en het schrappen van reclameblokken zijn allemaal tactische zetten om de kijker te verleiden naar RTL te kijken.



De talkshows op de commerciële zender hebben het al jaren moeilijk, met name door de vele commerciële. Humberto Tan en Twan Huys redden het niet met RTL Late Night, ook opvolger Beau van Erven Dorens heeft het lastig met de kijkcijfers.