Roze Filmdagen, van undergroundevent tot volwaardig filmfestival: ‘Het is minder niche’

De Roze Filmdagen maken zich, als een van de eerste filmfestivals in twee jaar, op voor een volwaardig festival zonder coronabeperkingen.

Een cirkel is rond. Twee jaar geleden waren de Roze Filmdagen het eerste filmfestival dat vanwege corona werd afgelast – de ‘intelligente lockdown’ ging op de dag van de geplande opening in. Nu is het het eerste filmfestival in twee jaar dat plaats kan vinden zonder enige beperkende maatregel.

Dat had nog wel flink wat voeten in de aarde, vertelt festivaldirecteur Werner Borkes. “We hadden meerdere scenario’s klaarliggen – want de beperkingen die er eerder waren, maken een groot verschil voor ons productieproces. Bovendien gaan we ook online, dus eigenlijk moeten we twee festivals organiseren. Het is even buffelen. Maar het publiek zal er niks van merken. Dat is het belangrijkste: dat die geweldige verhalen gewoon weer te zien zijn.”

25ste editie

Dat wordt extra feestelijk omdat de Roze Filmdagen haar 25ste editie viert. Borkes was er vrijwel vanaf het begin bij – eerst als bezoeker, vervolgens als vrijwilliger en uiteindelijk als directeur. In die tijd heeft hij de Roze Filmdagen uit zien groeien van een klein undergroundevent tot een volwaardig filmfestival. “Het is minder niche,” zegt Borkes. “En de kwaliteit van de films is hoger. In die eerste jaren werden veel films vrijwel voor niks in elkaar gedraaid, met wat voor camera dan ook, omdat het überhaupt al lastig was om iets met deze thema’s te doen. Tegenwoordig is dat gelukkig veel makkelijker.”

Tegelijkertijd is aan de noodzaak van festivals als de Roze Filmdagen teleurstellend weinig veranderd, stelt Borkes. “Nog steeds is er een gemis aan representatieve films in de reguliere cinema. Films waarin onze community zichzelf kan spiegelen, waarin we onszelf zien op het witte doek. Het festival is in 1996 opgezet om dat gemis op te vangen – in ieder geval voor een paar dagen. Dat is nu niet anders.”

Clubhuis

Dat kwam ook naar voren in een door het festival georganiseerde talkshow rond het thema ‘The Future of Queer Cinema’, ook een van de rode draden die het festival in zijn programma aanwijst. Die talkshows, die vorige week werden opgenomen en tijdens het festival online te zien zijn, werden geïntroduceerd voor de online-editie van 2021. In het gesprek spreken Borkes en vertegenwoordigers van een aantal andere queer filmfestivals over waar het heen zou moeten. “Wat we allemaal heel graag zouden willen is dat er in de reguliere cinema veel meer lgbtq+-films te zien zouden zijn,” zegt Borkes. “Het blijft nogal heteronormatief.”

En nee, dat zou het bestaansrecht van hun festivals niet in de weg hoeven zitten. “Omdat het ook heel fijn is om deze films vooral samen te beleven, het erover te hebben en te herkennen. Een soort communityclubhuis voor elf dagen.”

Roze Filmdagen, 10 t/m 20 maart in Het Ketelhuis en andere locaties in de Westergasfabriek én online. Check hier het hele programma.