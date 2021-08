Royston Drenthe zat in een luxe bubbel waarin hij zich onsterfelijk waande

Royston Drenthe groeide op in ‘een rauwe Rotterdamse wijk, waar hij als het ware pingelde tussen de injectienaalden’, zo schetst Tom Egbers de achtergrond van de inmiddels 34-jarige Drenthe. De veelbelovende voetballer speelt in 2006/2007 één seizoen als A-junior bij Feyenoord wanneer Real Madrid interesse toont. In augustus 2007 vertrekt hij voor 13 miljoen euro naar de Spaanse topclub.

De 20-jarige speler ziet in één keer 1,1 miljoen euro op zijn bankrekening staan en beloont zichzelf met een Porsche Cayenne Magnum. Hij schaft ook een Audi Q7 aan, maar die rijdt hij al binnen twee weken in de prak op weg naar een discotheek wanneer hij een paar drankjes op heeft. Als de Spaanse politie arriveert moet Drenthe een alcoholtest afleggen, maar een mannetje van Real Madrid zorgt ervoor dat het akkefietje zonder gevolgen blijft.

Pokeren

Het incident is illustratief voor de situatie waarin Drenthe is beland: een luxe bubbel waarin hij zich onsterfelijk waant, zoals hij het nu zelf noemt. Op het veld presteert Drenthe aanvankelijk nog wel naar wens – hij wordt met Real landskampioen in 2008 – maar al snel gaat het minder. ‘Faalangst’ analyseert Drenthe anno 2021. “Het publiek keerde zich tegen me. Je hebt geen tijd voor fouten, het is een mannensport.”

Hij zoekt als afleiding “amusement op: pretparken, dierentuinen, etc. Dat was mijn uitlaatklep.” Dat ‘etcetera’ betreft pokeren ‘en ik kon niet eens pokeren, ik heb veel lesgeld betaald’ en uitgaan, met name in de Buddha Bar in Madrid. “Wij konden alles maken daar.” Een filmpje van juni 2009 toont een uitgelaten Drenthe die om kwart voor vijf ’s nachts met twee drankjes in zijn hand snoeft dat hij eigenlijk in bed had moeten liggen maar ja: er is een Rotterdamse dj in de stad.

Verplichte kost

Real Madrid wil van hem af en het Britse Everton, dat de speler een jaar heeft gehuurd, toont interesse in een transfer. Maar Drenthe voelt zich te goed voor de overstap omdat hij de helft zou gaan verdienen van wat hij bij Real krijgt. In plaats daarvan belandt hij in Rusland bij het onbekende Vladikavkaz, waarna een rondgang volgt langs clubs in Turkije en Abu Dhabi. “Mooie deals op papier, maar uiteindelijk sprookjes,” zegt Drenthe nu. Na tien clubs in evenzovele jaren te hebben versleten, speelt Drenthe sinds begin dit jaar bij de Spaanse derdedivisieclub Racing Murcia FC.

Van spijt over verkeerde beslissingen wil hij niets weten: “Ik kan nog steeds werken om mijn boontjes te doppen. Ook al moet je soms wat meer werken voor wat minder knaken. Ik heb een fantastische carrière gehad. Alles gebeurt met een reden, het is gewoon mijn lot.”

Deze aflevering van Andere Tijden Sport is verplichte kost voor alle talentvolle voetballers die het grote geld ruiken, maar niet dezelfde fouten willen maken als Drenthe.

Andere Tijden Sport, Royston Drenthe: The Million Dollar Question. Zondag 1 augustus, NPO1, 22u20