Royce de Vries bij Khalid & Sophie: indrukwekkend, hoe kon het ook anders

Khalid & Sophie, gepresenteerd door Khalid Kasem.

Aan de urgentie lag het niet in de tweede aflevering van Khalid & Sophie, waarin Khalid Kasem zijn langverwachte debuut maakte als presentator bij de opvolger van de De vooravond. Een gesprek met Roxane van Iperen over de smadelijke aftocht uit Afghanistan is altijd verhelderend en origineel. En als dat wordt gevolgd door Royce de Vries die voor het eerst spreekt over de moord op zijn vader Peter R. de Vries, kun je gemakkelijk stellen dat je niet alleen bovenop het nieuws zit, maar dat je het nieuws ook zelf maakt.

Het gesprek was indrukwekkend, hoe kon het ook anders. Lips zag een zoon die in alles aan de vader doet denken, hoezeer Royce ook benadrukte zich niet met hem te willen vergelijken. Een sterke kerel vooral, die aan emoties nog nauwelijks was toegekomen. En toen er werd geschakeld naar Maastricht, waar De Vries’ dochter Kelly een toespraak hield, zag Lips dat de misdaadverslaggever twee ijzersterke kinderen op de wereld had gezet.

Met de urgentie zat het wel goed dus, ook nadat Jinek zondag net een uitzending had gemaakt die in het teken stond van Peter R. de Vries. Maar tegelijk werd duidelijk dat Khalid & Sophie, helemaal met een onervaren presentator, nog niet is waar het moet zijn. Kasem viel weg tegen het drukke decor en liet zijn gasten afwisselend te lang praten of hij onderbrak ze voordat ze hun punt hadden gemaakt. En in het gesprek met Van Iperen werd íedere vraag ingeleid met een beeldfragment. Dit programma moet zich nog vormen.

Kinderziekten, haast Lips zich te zeggen, want in de basis zit het wel goed: de rommeligheden van deze eerste aflevering van Kasem zijn te verhelpen, een kwestie van strakkere televisie maken. Kasem is intelligent, welbespraakt en integer als gespreksleider. Die komt er wel.

Reageren? hanlips@parool.nl.