Roxane van Iperen zei aan alles te twijfelen, maar juist haar overtuiging maakte indruk

Nog maar een paar minuten Zomergasten te gaan en dan zegt Roxane van Iperen: “Ik twijfel aan álles.” Nu waren Lips een hoop gedachtes over de auteur van bestseller ’t Hooge Nest (2018) te binnen geschoten in de afgelopen drie uur, maar twijfel had hij amper gezien. Juist haar overtuiging maakte indruk.

Stellig, met duidelijke voorbeelden, legde ze bloot waar het hier en daar mis gaat in de maatschappij. Centraal thema: slachtofferschap. Over hoe daders altijd willen dat de slachtoffers medeschuldig worden, of zich in ieder geval medeschuldig vóélen. Bijvoorbeeld bij een fragment uit de documentaire Fed Up, waarin de macht van de voedselindustrie pijnlijk duidelijk wordt. Niet alle troep die ze aanbieden in supermarkten is het probleem, maar dat kinderen te weinig bewegen ­– aldus de aanbieders van alle troep in supermarkten.

Lips werd even stil van comedian Hannah Gadsby, die van zich afbeet over macht, schuld en reputatie. En indrukwekkend was de getuigenis van een oude kampbeul die zichzelf niet meer als mens beschouwt na zijn eigen oorlogsdaden, gegijzeld in schuld. Bij de favoriete TikToks van Van Iperen ­– vooral geinige dierenfilmpjes – dacht Lips even bij te kunnen komen maar dan gaat het al snel weer over big tech, over goed en kwaad.

Janine Abbring zoekt ondertussen tevergeefs naar wat meer over de mens Van Iperen. Iets over haar moeilijke jeugd? Geen kans. Ook daar was Van Iperen duidelijk over, zoals ze de hele avond leek te weten wat ze wilde.

En daarom verbaasde het Lips dus, haar twijfel aan alles. Het is alleen de kunst, zei ze meteen daarna, om af en toe toch stelling te nemen. Een paal te slaan waar mensen dan weer tegen aan kunnen schoppen. Ja, dát herkent Lips. En hij had trouwens nog best drie uur naar Van Iperen willen luisteren. Zonder twijfel.

