Rotterdamse Bruegel naar Amsterdamse Hermitage

Het Gele Huis (De straat) van Vincent van Gogh. Beeld Van Gogh Museum

In de serie Dutch Heritage Amsterdam is nu nog Het melkmeisje van Johannes Vermeer uit het Rijksmuseum te zien. Dankzij de medewerking van de musea wordt een tijdelijke programmering met wereldberoemde schilderijen mogelijk gemaakt in de Hermitage. Het museum aan de Amstel, dat na de breuk met Rusland in een uitzonderlijke situatie belandde, kiest nu telkens één schilderij om uitgebreid aandacht te geven. Na de zomer volgt een definitiever plan.

Deuren open

“Dankzij de helpende hand van onze museumcollega’s en de unieke samenwerkingen die hieruit voortkomen, kunnen wij snel een mooi programma bieden aan ons publiek. Ik ben dankbaar en trots dat we dit met elkaar in zo’n korte tijd hebben kunnen realiseren. Achter de schermen maken we plannen voor de verdere toekomst. Dat onze deuren in de tussentijd open kunnen blijven, is van wezenlijk belang voor het museum,” zegt Annabelle Birnie, directeur van de Hermitage Amsterdam.

Vooral de Bruegel is bijzonder om te zien in Amsterdam. Het wereldberoemde topstuk uit de Rotterdamse collectie wordt alleen bij hoge uitzondering uitgeleend. Bovendien is het Boijmans nu gesloten voor een verbouwing waardoor het werk de afgelopen tijd helemaal niet te zien is geweest.

Het Gele Huis: vanaf 17 mei tot en met 26 juni 2022, Zelfportret: vanaf 28 juni tot en met 24 juli 2022 en De Toren van Babel: 2 augustus tot en met 28 augustus