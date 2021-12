Rotterdams filmfestival opent met nieuwste film van Amsterdamse regisseur Mijke de Jong

De tweelingzussen Zahra en Fatima, die in Along the Way tijdens hun vlucht naar Europa hun familie kwijtraken als ze op de grens van Turkije en Iran in een hinderlaag lopen. Beeld September film

“Mijke de Jong is een bekend gezicht met een lange en rijke IFFR-historie – in 1990 was ze al bij ons te zien. Het is een eer om haar weer te mogen verwelkomen en IFFR te openen met haar aangrijpende en actuele film,” aldus festivaldirecteur Vanja Kaludjercic, die er ondanks de huidige coronamaatregelen van uitgaat dat het festival in fysieke vorm doorgaat.

Along the Way is gebaseerd op het verhaal van de jonge Afghaanse tweelingzussen Nahid en Malihe, die De Jong ontmoette toen ze als vrijwilliger werkte in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Het is de twaalfde speelfilm van De Jong, die eerder dit jaar op het Nederlands Film Festival werd geëerd met het Gouden Kalf voor de Filmcultuur, voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur.

Al eerder bekroond

Met haar eerste film In krakende welstand won De Jong in 1989 op datzelfde festival de Filmprijs van de stad Utrecht. Daarna maakte ze onder andere Bluebird (2004; op het festival van Berlijn onderscheiden met de Glazen Beer voor de beste jeugdfilm), Tussenstand (2007; bekroond met drie Gouden Kalveren, waaronder die voor beste regie) en Broos (1997), waarvoor de vijf hoofdrolspelers in 1997 gezamenlijk een Gouden Kalf ontvingen. Haar film Layla M. was in 2016 de Nederlandse inzending voor de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film.

In Along the Way draait het om de tweelingzussen Zahra en Fatima, die tijdens hun vlucht naar Europa hun familie kwijtraken als ze op de grens van Turkije en Iran in een hinderlaag lopen. In de chaos rennen ze de verkeerde kant op en belanden ze opnieuw in Iran. Niet wetend wie ze moeten vertrouwen, doen ze een tweede, gevaarlijke poging om Europa te bereiken. Daarbij komen ze voor keuzes en dilemma’s te staan, die zowel hun symbiotische relatie als hun geweten zwaar op de proef stellen.

Het scenario van Along the Way schreef De Jong samen met haar partner Jan Eilander en Jolein Laarman; de hoofdrollen worden vertolkt door Malihe Rezaie, Nahid Rezaie en Sina Nazari. Distributeur September Film brengt Along the Way in 2022 in de reguliere bioscopen. Het International Film Festival is van woensdag 26 januari tot en met zondag 6 februari; de komende weken wordt meer van het programma bekendgemaakt.