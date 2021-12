Rotterdams filmfestival ook in 2022 noodgedwongen online

De plannen voor een omvangrijk Iffr-programma op locatie zijn niet langer haalbaar. Beeld Bart Maat/ANP Kippa

Het Iffr biedt via iffr.com een selectie films in Nederland aan; de Iffr Talks met filmmakers komen wereldwijd beschikbaar. De evenementen voor professionals, zoals CineMart en Rotterdam Lab, vinden eveneens online plaats. Begin januari wordt tijdens een persconferentie meer bekendgemaakt over het festivalformat en -programma. Dan wordt ook bekend of het festival alsnog opent met Mijke de Jongs Along the Way, en of Steve McQueens nieuwe installatie Sunshine State te zien zal zijn in de Kunsthal, zoals het festival eerder bekendmaakte.

Onhaalbaar

Vanwege de continu veranderende maatregelen en beperkingen zag de organisatie zich gedwongen om dit moeilijke besluit te nemen. De eerder aangekondigde plannen voor een omvangrijk programma op locatie, waarbij filmliefhebbers uit binnen- en buitenland bijeen zouden komen in Rotterdam, zijn niet langer haalbaar. Het festival vindt nog steeds plaats van 26 januari tot en met 6 februari, maar zelfs als de maatregelen medio januari worden opgeheven, zou het vanwege de omvang niet lukken om op het laatste moment tóch om te schakelen naar een fysiek evenement.

Vorig jaar, toen het festival zijn vijftigste verjaardag vierde, werd het Iffr vanwege corona in tweeën gesplitst: een online-gedeelte aan het begin van het jaar en een fysiek festival in de zomer, dat de eerste dagen te lijden had onder het ‘testen voor toegang’-regime: er kwamen nauwelijks bezoekers. Normaal gesproken is het Iffr een van de best bezochte filmfestivals van Europa.