Rotterdams festival boekt Lil Kleine: eerste optreden in maanden in Nederland

Lil' Kleine. Beeld Brunopress

De afgelopen periode trad Lil Kleine alleen sporadisch op, in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarop te zien was dat hij het hoofd van zijn inmiddels ex-verloofde Jaimie Vaes tussen een autodeur klemde. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem.

De rapper vertrok kort nadat hij weer op vrije voeten was gekomen tijdelijk naar Thailand. In een video op Instagram vertelde hij dat hij daar professionele hulp zocht.

Op de aankondiging dat Lil Kleine zaterdag weer gaat optreden, wordt op Instagram negatief gereageerd. De organisatie was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.