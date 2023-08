Rosarium van Charlotte Weitze is onweerstaanbaar, als je een beetje gevoel hebt voor magisch-realisme

Elke maand tipt Het Parool een boek dat er echt uitspringt. In augustus: Rosarium van de Deense schrijfster Charlotte Weitze. Grimmig sprookje, ecothriller en manifest ineen.

Charlotte Weitze? Kunnen we haar ergens van kennen?

Ze is een ‘unieke stem in de Deense literatuur,’ volgens de Deense cultuurwebsite Kulturen.nl. Charlotte Weitze (1974, Lyngby) schrijft poëzie, liedteksten, fictie en toneel. Maar Rosarium is onze eerste kennismaking met haar werk. Ze debuteerde in 1996 ze met de bekroond verhalenbundel Skifting (Wisselkind), maar die is –nog– niet in het Nederlands vertaald. Weitze verkent, aldus de achterflap, ‘de grensgebieden tussen sociaal-realisme en het buitenwereldse.’

Hoe zie je dat terug in Rosarium?

Sociaal-realistisch is vooral het uitgangspunt van het eerste van de drie delen van de roman: Broer en Zuster. De twee zijn met hun ouders op de vlucht uit hun dorpje aan de Pools-Russische grens waar de Russen zijn binnengevallen. Ze houden zich schuil in de Bialowieza-bossen en treden na het mysterieuze vertrekken van hun ouders buiten de mensenwereld. Ze worden in een ongedefinieerde tijd één met het bos. Dat gaat zover dat Zuster, nadat ze in aanraking is gekomen met een bijzondere roos die met mensen communiceert, zelf opgaat in een rozenstruik en een organisch onderdeel van de natuur wordt.

Dat klinkt inderdaad wel heel buitenwerelds. Is het een zweverig boek?

Nee, dat toch niet. Wel, om Kulturen.nl nog maar eens aan te halen, een uniek boek. En onweerstaanbaar, als je een beetje gevoelig bent voor magisch-realisme en je overgeeft aan een verhaal dat ook een actuele, activistische boodschap heeft over de menselijke verwoesting van unieke ecosystemen. Wat begint als het grimmige sprookje van die twee kinderen in het oerbos, mondt uit in een dystopische ecothriller met rollen voor een transgender botanicus, een vrouw die van licht leeft, een groenhuidige tweeling en een dito kleindochter met toekomstvisioenen over een door rozen overwoekerende wereld.

Eh, dat klinkt heel ingewikkeld.

Een beetje wel. Maar alles valt op zijn plaats want tegenover alle ontwikkelingen rond de zeldzame roos die een hoofdpersoon op zich is, staan een stevige plot en subplots die de roman (438 blz.) vaart geven. Hoe komt de tsarenzoon aan dat ene vreemde rozenzaadje uit de Andes dat hij zo zorgvuldig opkweekt? Wie is verantwoordelijk voor die kaalgevreten lijken in de botanische tuin? Waar is botanicus Johannes die opoe Johanne werd op haar 100ste verjaardag? Waarom kleven die rode, stekelige rozenbottels zo? Nogmaals: het is een kwestie van je overgeven en meebewegen in dit betoverende en tegelijk dreigende universum van Charlotte Weitz.

