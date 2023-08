Rosario Dawson speelt Ahsoka in nieuwe Star Warsserie: ‘Ze maakt vooral iets los bij vrouwelijke kijkers’

In Ahsoka, weer een nieuwe Star Warsserie van Disney+, speelt Rosario Dawson een voormalige Jedi die altijd haar eigen gang is gegaan. ‘Zoveel heldhaftige vrouwelijke personages lopen er niet rond in het universum van Star Wars.’

Op de driedaagse conventie Star Wars Celebration in Londen, kon Rosario Dawson begin dit jaar met eigen ogen vaststellen hoe populair haar personage Ahsoka is. Veel fans hadden zich uitgedost als de voormalige Jedi, met haar oranjerode gelaat en blauwwitte helm.

Opmerkelijke taferelen, want Ahsoka Tano was tot nu toe, behalve in animatieseries, uitsluitend in memorabele bijrollen opgedoken in de series The Mandalorian en The Book of Boba Fett. Maar een compleet aan haar gewijde reeks is pas sinds deze maand op Disney+ te zien.

“Sommige fans zagen er bijna net zo strijdbaar uit als ik in de serie,” constateert Dawson tot haar genoegen tijdens het Londense fanevenement. “Dat betekent dat Ahsoka iets losmaakt bij vooral de vrouwelijke kijkers. Dat doet mij deugd, want zoveel heldhaftige vrouwelijke personages lopen er niet rond in het universum van Star Wars.”

Stripverfilmingen

Voor Rosario Dawson (44), die ooit in New York door fotograaf Larry Clark als 15-jarige op straat werd ontdekt en zo in zijn tienerfilm Kids terechtkwam, is de wereld van fantasiehelden met eigen mythes niet nieuw. Eerder was zij te zien in stripverfilmingen van Marvel als Daredevil, Jessica Jones en Luke Cage, waarin zij opdook als de verpleegkundige Claire Temple.

“Ook Ahsoka heeft een getekende achtergrond, omdat zij eerder in animatieseries zoals The Clone Wars te zien was,” zegt Dawson. “Daar ligt de kiem van haar populariteit.”

Dawson vertelt dat ze de rol in eerste instantie te danken heeft aan een fan, die haar in 2017 op Twitter vroeg of ze er trek in had. Ze antwoordde bevestigend. “Dat werd door iemand bij Disney opgepikt, waarna ik jaren later auditie mocht doen.”

In de hegemonie van het Star Warsuniversum neemt Ahsoka Tano geen onbelangrijke plaats in. Ze was lid van de Jedi-orde en kruiste de degens met Anakin Skywalker, die min of meer haar mentor was. Hoewel ze aanvankelijk als passief personage was bedacht, besloten de makers dat ook haar vechtcapaciteiten in de verhaallijnen verwerkt moesten worden.

“De actiescènes kunnen slopend zijn, maar daar hou ik van,” zegt Dawson daarover. “Ik moest mijn conditie behoorlijk verbeteren om aan de eisen te voldoen. Soms was ik meer dan zes uur bezig om een gevechtsscène op te nemen. Dat zijn pittige sessies, zeker als ik een kostuum draag. En dan is het nog maar afwachten hoeveel minuten uiteindelijk in de serie belanden. Een fijne bijkomstigheid is dat mijn conditie nu beter is dan ooit.”

Wenkbrauwen

In de animatieversie van Ahsoka werd haar stem zeven seizoenen lang ingesproken door Ashley Eckstein. Dawson: “Zij heeft de rol uitgebouwd en meer reliëf gegeven, waardoor Ahsoka zo populair werd onder de Star Warsfans. Ik heb al haar afleveringen bekeken, dat heeft mij erg geholpen om deze rol te doorgronden. Het was te gek toen zij op de set van mijn serie verscheen. Ik voelde meteen de energie die zij in haar rol heeft gestopt.”

In de animatieserie maakt Ahsoka de ontwikkeling door van een opstandige tiener tot een gerespecteerd onderwijzer in vechttechnieken, die het leven van haar meester redt, maar ook in diskrediet raakt. “In de serie beginnen we met de volwassen versie,” zegt Dawson. “Haar lichaam is volgroeid en ze heeft al tal van levenslessen gehad. Er zit ook wat ironie in haar optreden verpakt. Let vooral op haar wenkbrauwen; daarmee kan ze heel veel uitdrukken.”