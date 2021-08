Ronnie Flex knokt zich naar prachtig nieuw album

Op zijn nieuwe album Altijd Samen overtuigt Ronnie Flex wederom als zanger, rapper en liedjesschrijver. Beeld -

Als we Ronnie Flex (29) moeten geloven, ging het maken van Altijd Samen niet bepaald gemakkelijk. Al in december 2019 zou hij een opvolger van Rémi uitbrengen, maar toen liet hij weten ‘niet ready’ te zijn. Afgelopen donderdagmiddag kondigde hij op Instagram Altijd Samen aan en schreef hij: “Ik ben vier jaar lang op zoek geweest (..) Ik heb slapeloze nachten gehad. Dagen achter elkaar in de studio voor me uitgestaard zonder een zin op te nemen. Ik heb echt keihard geknokt om dit te bewerkstelligen. En nu is het eindelijk daar.”

Altijd Samen is zijn derde officiële soloalbum. Zijn eerste plaat De Nacht Is Nog Jong Net Als Wij Voor Altijd bracht hij in het najaar van 2014 uit. Hij had er hoge verwachtingen van, maar het album werd nauwelijks verkocht en een doorbraak bleef uit. Die doorbraak kwam wél in de zomer van 2015, toen Ronnie Flex en Lil’ Kleine een waanzinnige hit scoorden met Drank & Drugs, afkomstig van het album New wave, een groepsproject van allerlei rappers. Zijn tweede album Rémi (2017), muzikaler en persoonlijker dan voorheen, volgde op een periode waarin hij een ster was geworden, maar zich vaak ook eenzaam voelde en vrienden was kwijtgeraakt.

Sinds Rémi is er veel gebeurd in het leven van Ronnie Flex. Zo werd hij vader van zijn dochter Nori, zal hij dit jaar nog een dochter krijgen, won hij in 2018 solo de Popprijs, en verliet hij afgelopen jaar zijn label Top Notch na onenigheid over financiële afspraken. De rapper liet op Twitter weten zich bedrogen te hebben gevoeld. Top Notch antwoordde in een publieke verklaring: “Soms kun je het zelfs in een heel langlopende en succesvolle relatie niet eens worden met elkaar, dat gebeurde helaas.” Flex brengt Altijd Samen dan ook onafhankelijk uit.

Zonder label

Er zijn veel voorbeelden van artiesten die na het verlaten van hun label nooit meer dezelfde successen behalen. Ronnie Flex hoeft zich daar waarschijnlijk weinig zorgen over te maken. Met catchy en gevoelige hits als Blijf Bij Bij en Is Dit Over won hij een enorm publiek voor zich. En met nummers als 4/5 en NORI, waarin hij bewees écht te kunnen rappen, veroverde hij ook de harten van hiphopliefhebbers.

Op het twaalf nummers tellende Altijd Samen komen die beide kanten weer samen. Zo horen we op Alles Wat Ik Mis en 10 Dagen de gevoelige, romantische Ronnie Flex die heel goed weet hoe hij van een liefdesliedje een hit moet maken. En op het slotnummer Terug Nu horen we Ronnie Flex de rapper.

Voor de oplettende volger: de rapper noemde deze plaat op Instagram Altijd Samen V1. Grote kans dus dat er, zoals de laatste jaren vaker is gedaan, de komende weken nog wat nummers aan het album worden toegevoegd.