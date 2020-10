Ronald Ockhuysen stopt als hoofdredacteur van Het Parool

Ronald Ockhuysen Beeld Linda Stulic

Ockhuysen: “Na al die mooie en enerverende jaren bij Het Parool is het tijd om plaats te maken. Het is gezond als een ander persoon met nieuwe ideeën de koers overneemt. Ook ben ik na bijna 30 jaar journalistiek toe aan iets anders.” Al is de overgang volgens Ockhuysen ook weer niet al te groot. “Bij Chios Media draait het om cultuur, media en ondernemerschap. Dat zijn ook de pijlers onder mijn huidige baan.” Voor Het Parool was Ockhuysen 17 jaar theater- , media- en filmjournalist bij de Volkskrant.

Onder leiding van Ockhuysen en adjunct-hoofdredacteur Kamilla Leupen ondergingen redactie, krant en site van Het Parool ingrijpende veranderingen. In 2015 vond een reorganisatie van de redactie plaats; kort daarop kreeg de papieren krant een nieuw uiterlijk. In 2017 en 2018 werd Het Parool verkozen tot World’s Best Designed Newspaper. Tevens werd de krant in 2016 verkozen tot European Newspaper of the Year.

In 2019 lanceerde Het Parool een vernieuwde nieuwsapp en de Digitale Editie voor de iPad. Sindsdien bindt Het Parool steeds meer mensen aan zich. Zo steeg het aantal betalende lezers voor het eerst sinds jaren boven de grens van 60.000, terwijl het aantal unieke bezoekers op de site steeg van 98.000 naar 410.000 per dag. Ockhuysen: “Deze redactie is digitaal in topvorm en kan opgewekt naar de toekomst kijken.”

New York Times

De afgelopen jaren is het journalistieke blikveld van Het Parool opgerekt. De Amsterdamse krant richt zich op de hoofdstad en omstreken, maar brengt ook veel binnenlands - en buitenlands nieuws, waarvoor onder meer wordt samengewerkt met de New York Times. Ockhuysen: “Amsterdam heeft van oudsher een open karakter; hier is iedereen welkom. Met die grondhouding kijkt Het Parool naar de wereld. We zijn trots en kritisch op onze stad, maar we willen ook weten hoe de situatie in Belarus zich ontwikkelt.”

Er waren ook ‘minder vrolijke periodes’, benadrukt Ockhuysen. “Het klimaat waarin journalistiek wordt bedreven is bedompter dan tien jaar geleden. Er heerst in de maatschappij veel wantrouwen en cynisme over het werk wat we doen. Dat is zorgwekkend; voor een gezonde maatschappij zijn onafhankelijke journalisten noodzakelijk.”

Loodzwaar

Ook kreeg de redactie van Het Parool te maken met intimidatie. In 2017 moest misdaadverslaggever Paul Vugts tien maanden onderduiken omdat criminelen hem met de dood bedreigden. Ockhuysen: “Het was loodzwaar voor Paul. En voor ons was het natuurlijk ook nieuw: een collega op een dodenlijst. Daarvan heb ik veel wakker gelegen.”

Het vertrek van Ockhuysen is ‘een verlies voor Het Parool’, zegt Philippe Remarque, uitgever van Het Parool en directeur Journalistiek van moederbedrijf DPG Media. “Ronald heeft de krant uitstekend geleid, daar zijn we hem dankbaar voor. Hij heeft belangrijke vernieuwingen doorgevoerd en de basis gelegd voor de digitale toekomst. Hij laat Het Parool achter met een sterke redactie en een groeiend aantal abonnees. Dat is mooi, want wij hebben grote ambities met Het Parool.”

DPG Media gaat de komende maanden met de redactie en Stichting Het Nieuwe Parool op zoek naar een opvolger voor Ockhuysen.