Ronald de Boer deed het weer niet zo goed bij het onderdeel strafschoppen

Quiz met ballen, NPO 1.

Omdat er geen EK voetbal is en er toch af en toe een bal op tv moet rollen, bedachten ze bij BNNVara de Quiz met ballen, met wekelijks vragen over het Nederlands elftal. Quizmaster Frank Evenblij mocht donderdagavond aftrappen met twee teams. In dat van Pierre van Hooijdonk zaten cabaretier Erik van Muiswinkel en presentatrice Sofie van den Enk; het team van Ronald de Boer bestond naast De Boer uit cabaretier Rayen Panday en presentatrice Fresia Arias, die uiteindelijk het meeste bleek te weten.

De opzet deed denken aan Dit was het nieuws, maar dan met minder vaart en slechtere grappen. Zo kopte Evenblij onder meer in: “Ik denk bij afvallende ballen aan Jort Kelder die op dieet is.”

Rob Urgert en Joep van Deudekom fungeerden als VAR, maar de enkele keer dat hun inbreng nodig was, gaven ze niet thuis, waarmee die aardige vondst een schot voor open doel was dat naast ging.

Toch was de quiz na een stroef begin uiteindelijk best vermakelijk. Lips was blij dat hij ook eens een antwoord wist – normaal is mevrouw Lips beter in voetbalweetjes.

En De Boer en Hooijdonk waren fanatiek genoeg om ook deze melige quiz te willen winnen. Bij het penalty schieten in de laatste ronde herinnerde Evenblij De Boer nog even fijntjes aan de belangrijke penalty die hij op het WK van 1998 had gemist. De Boer mompelde nog dat hij er meer gemaakt dan gemist had, maar het was geen wonder dat hij het er vervolgens minder goed afbracht bij het onderdeel strafschoppen.

Lips amuseerde zich ongeveer net zo goed als bij een matige groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Maar hij had toch liever zo’n matig spannende wedstrijd gezien.

