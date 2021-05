Romeinse tragedies op NPO2: de tv-democratie in optima forma

Beeld uit Romeinse tragedies Beeld Jan Versweyveld

Je mocht zitten waar je wilde, zelfs in de comfortabele banken op het podium, je kon tussentijds opstaan om iets te drinken halen; acteurs werden in het zicht geschminkt en ook de hele technische kant van de theatermachine toonde zich open en bloot. Scenograaf Jan Versweyveld liet in Romeinse Tragedies (2007) bij (toen nog) Toneelgroep Amsterdam de grenzen tussen zaal en speelvloer vervagen.

Het was behoorlijk nieuw toen, zo’n zes uur durende voorstelling, waarin regisseur Ivo van Hove Shakespeare’s Coriolanus, Julius Caesar en Antonius & Cleopatra samenvoegde tot één litanie van macht en gekonkel. Het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en de VPRO durven het aan om die marathon nu voor tv te bewerken en op te knippen in tien episodes van elk ruim een half uur.

Dat klinkt behoorlijk gekortwiekt, maar in de praktijk valt dat alles mee. Beeldregisseur Reinier Bruijne kiest voor een soms wat onvaste cameravoering vanaf de schouder en als andere cameramensen of kabelsjouwers in beeld komen, voelt dat niet als storend, het maakt het spel rond de macht in Rome juist urgent en actueel. Dat wordt nog versterkt door de tv-schermen is overal staan opgesteld. Daarop zien we hedendaagse machthebbers aan het werk, van Macron tot Merkel, van Poetin tot Biden, allen gestoken in dezelfde outfit – pak met das – zoals veel spelers in Romeinse tragedies.

We zitten overal bovenop en kunnen nu eens in close-ups de opplakmicrofoontjes zien zitten, dan weer geeft een kraancamera ons juist een panoramisch beeld. Je merkt dat de acteurs van ITA inmiddels zo vaak voorstellingen hebben gestreamd dat de camera ook geen storende factor meer is, maar deelgenoot.

Als Caius Martius (Gijs Scholten van Aschat) in de eerste aflevering de volksvertegenwoordigers in de Senaat uitkaffert die hem niet willen erkennen als consul Coriolanus, richt hij zich furieus rechtstreeks tot het volk thuis, ‘het gajes dat onze goeie zorgen als angst opvat. Het laat de kraaien binnen om naar de adelaars te pikken’.

De tv-democratie in optima forma, die ons ook genadeloos het einde van diezelfde Coriolanus toont, in de derde aflevering. Het is een aangekondigd lot: ‘dood Coriolanus over 3 minuten’ staat in een witte strook over het beeld. De tijd verspringt als het einde nadert. Het oogt als een spoiler, maar geeft de scène met de gevallen Romein, omringd door vijandige Volscen juist een bloedstollende lading mee.

Romeinse tragedies: van 30/5 t/m 10/6, elke zondag t/m donderdag na 22.00 uur op NPO 2.