Romantisch: de liefde vinden in het oude huis van Terror Jaap

Lang Leve de Liefde, SBS 6. Beeld -

Eerst maar het goede nieuws: de villa van De Gouden Kooi is weer in gebruik. Die stond een tijd leeg nadat Koffietijd en 5 Uur live hun biezen hadden gepakt, maar John de Mol heeft een nieuwe bestemming gevonden. Sinds deze week dient het hagelwitte en, als Lips zo vrij mag zijn, foeilelijke huis als decor voor Lang Leve de Liefde, een datingshow waarin vrijgezellen zich 24 uur laten opsluiten in de hoop zo een partner te vinden. Romantisch idee: dat je de liefde van je leven hebt gevonden op de plek waar Terror Jaap ooit in zijn eigen braaksel lag te rollen.

Lang Leve de Liefde is niet het meest vernieuwende televisieformat, maar staat wel garant voor een hoop ongemakkelijkheid. Een vol etmaal met z’n tweeën doorbrengen is namelijk lang niet gemakkelijk. Zo lijken Jan (een ‘gezellige familieman’ van 49) en Natasja (‘lief, zorgzaam, eerlijk, sociaal’, 48) het aanvankelijk best goed met elkaar te kunnen vinden, maar als blijkt dat Jan snurkt als een os is de spanning ’s ochtends om te snijden. Direct na het ontbijt maken ze zich uit de voeten.

Dat geldt niet voor Beau en Joey, twee twintigers van het wat meer, hoe zal Lips het noemen, ‘volkse soort’. Nadat Joey de nacht op de bank heeft doorgebracht, besluit hij Beau te verwennen met een champagneontbijt. Beau, ook niet voor een kleintje vervaard, voert vervolgens een paaldansshow op. Ondertussen stappen de vijftigers Conny en Hans na een paar uur in elkaars gezelschap samen in het bubbelbad.

“In bad met een wijntje en een lekkere man erbij, wat wil je nog meer?” zegt Conny, terwijl ze tegen Hans aankruipt. “Lekkere vrouw,” zegt die op zijn beurt. Of er bestendige relaties voortvloeien valt te betwijfelen, maar Lang Leve de Liefde levert absoluut een lekker hap-slik-wegtelevisiehalfuurtje op.

Reageren? hanlips@parool.nl