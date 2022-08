Romandebuut ‘Wat we delen’ druipt van de liefde, verwijten en gekwetstheid

In Wat we delen loopt Pen, bezorgd over het klimaat en verliefd op haar beste vriendin, mee in een demonstratie van Extinction Rebellion in Dublin. Beeld Lorraine O'Sullivan/REUTERS

In Wat we delen beschrijft Pine een dag uit het leven van veertiger Ruth en puber Pen. Ruth is een therapeute die andermans problemen vaardig van professioneel commentaar voorziet. Evengoed vreest ze met machteloze vreze de dag dat haar partner Aidan haar verlaat.

De reden komt geleidelijk aan het licht: na een reeks vruchteloze IVF-behandelingen en een verpletterende (en verpletterend beschreven) miskraam wil moegestreden Ruth hun kinderloosheid aanvaarden, terwijl Aidan dat als opgeven en zelfs ‘verraad’ beschouwt. Hij blijft na een conferentie langer weg dan strikt noodzakelijk, maar komt dan toch naar huis om (lees dit gerust met omineuze bijklank) te praten.

Smoorverliefd

Voor de licht autistische 16-jarige Pen is 7 oktober 2019 om heel andere redenen een spannende dag. Bijna obsessief bezorgd over klimaatverandering gaat ze meelopen in een demonstratie van Extinction Rebellion in Dublin. Geen sinecure voor een snel overprikkeld meisje. En dan is ze ook nog van plan haar beste vriendin te bekennen dat ze stiekem smoorverliefd op haar is.

De met elkaar afgewisselde verhaallijnen hebben weinig meer gemeen dan thema’s als het belang van empathie en (zelf)acceptatie. De schaarse momenten dat Ruths en Pens paden elkaar kruisen voelen wat geforceerd en onhandig aan, net als de gratuite knipoogjes richting James Joyce’ Ulysses (1922).

Daar staat tegenover dat Pen, die aanvankelijk lijkt op een clichématige snowflake, uitgroeit tot een interessant en ontroerend personage. Pine weet in beide minidrama’s de spanning vast te houden, terwijl ze tegelijkertijd bijna demonstratief stilstaat bij de kleinste, meest alledaagse details. Sommige dialogen tussen Ruth en Aidan zijn een masterclass in het schrijven van relatietwistgesprekken: druipend van passief-agressieve verwijten, gekwetstheid én liefde.

Wat we delen Emilie Pine Vertaald door Ariane Schluter Nieuw Amsterdam, €22,99 254 blz.

