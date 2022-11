Roman Perfecte dagen laat zien wat overblijft van de liefde als die zich laat opslokken door de dagelijkse bezigheden

William Faulkner aan het werk in 1955. In Perfecte dagen is Faulkner de lievelingsschrijver van de echtgenote van de hoofdpersoon. Beeld Bettmann Archive

Met de smoes dat het nodig is voor zijn werk bezoekt de Spaanse journalist Luis een congres in Austin, Texas. Maar eigenlijk is het uitstapje vooral een excuus om zijn doodgebloede huwelijk met Paula te ontvluchten en zijn minnares Camila te kunnen ontmoeten.

Deze Mexicaanse architect ontmoette hij twee jaar eerder in Austin en ze brachten sindsdien zeven intense dagen en nachten met elkaar door. Die perfecte dagen vormen voor Luis de brandstof om het hoofd te bieden aan de eindeloze dagen thuis die zich vol sleur en verstoken van levensvreugde aan elkaar rijgen.

Maar vlak voordat ze elkaar zullen weerzien, laat Camila weten dat haar echtgenoot onverwacht heeft besloten haar te vergezellen. Laten we het hierbij laten en de herinnering koesteren, schrijft ze Luis, die zich van ellende geen raad weet. Bij een bezoek aan het Harry Ransom Center, een gigantisch archief waar van tal van beroemdheden briefwisselingen en andere documenten liggen opgeslagen, raakt hij gefascineerd door William Faulkner, de lievelingsschrijver van Paula. Faulkners brieven aan zijn minnares Meta zetten Luis aan het denken over de betekenis van zijn relatie met Camila, maar ook over zijn huwelijk met Paula.

Twee lange brieven

Perfecte dagen bestaat uit twee lange brieven: een van Luis aan zijn minnares en een van Luis aan zijn vrouw. In de brief aan Camila vertelt hij hoeveel hun dagen samen voor hem betekenden, hoe zij glans gaf aan het bestaan en hem weer als nieuw deed voelen. Maar Faulkner doet hem ook beseffen dat Camila hun relatie heeft behoed voor het verval dat veel langdurige verhoudingen treft, zelfs stiekeme affaires als die van Faulkner.

In de brief aan Paula maakt Luis haar eerst deelgenoot van zijn vertwijfeling, zijn gevoel van eenzaamheid en het verlangen naar de perfecte dagen die ze samen ooit hadden, in plaats van de georkestreerde weekendjes weg, die meestal nogal teleurstellend verlopen. Ongewis van haar antwoord, maar zeker van één ding stapt hij in het vliegtuig: morgen zal niet meer hetzelfde zijn.

Perfecte dagen is een hartstochtelijk en zo nu en dan ontroerend verhaal over hoe liefde grauw wordt als je je te makkelijk laat meevoeren door de alledaagse beslommeringen van het bestaan. Maar bovenal is het een prachtige ode aan de kracht van de verbeelding. Want die geeft het leven kleur.