Rolling Stones vieren 60ste verjaardag in Johan Cruijff Arena

Ronnie Wood (links) Mick Jagger (midden) en Keith Richards (rechts). Beeld AP

Wie jarig is, geeft een feestje. De show in de Arena is dan ook onderdeel van de Europese Sixty Tournee, een serie optredens ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de band. De aftrap was op 1 juni in Madrid, het laatste concert vindt plaats op 31 juli in Stockholm.

De laatste keer dat de mannen in Nederland waren, was in 2015 toen ze twee concerten gaven; in de Johan Cruijff Arena en in het Gelredome. Deze keer moeten The Stones het doen zonder drummer Charlie Watts, die in 2021 overleed. Het is Steve Jordan die maandag plaatsneemt achter het drumstel.

Op Twitter laat de band weten verheugd te zijn om weer in Nederland op te treden. Dat de liefde wederzijds is, blijkt uit het feit dat de tickets voor het concert binnen vijf minuten waren uitverkocht. Later kwamen toch nog extra kaarten beschikbaar, waarvan nog steeds een klein aantal te koop is.

It’s great to be back in the Netherlands! We’ll see you tomorrow at Johan Cruijff ArenA! pic.twitter.com/0mkmKc4vJW — The Rolling Stones (@RollingStones) 12 juni 2022

‘Nozembende tevoren al in stemming voor rel’

Op 8 augustus 1964 trad de Britse popsensatie voor het eerst op in Nederland in het Kurhaus in Scheveningen. Het was de Hollandse aftrap van de jaren zestig: tientallen jonge fans sloopten voor ‘duizenden guldens’ de concertzaal, waarna de Haagse politie met knuppels het gebouw leeg veegde. ‘De opstand der horden,’ zo keek H.J. Oolbekkink in Het Parool van maandag 10 augustus terug naar het optreden.

Een eervolle vermelding in het verslag was voor een beginnend ‘parodist’ die in het voorprogramma stond: de 17-jarige André van Duyn kreeg het publiek wél stil.

Een herhaling van Kurhaus in ’64 lijkt nihil, maar frontzanger Mick Jagger heeft er wel zin in. ‘See you there,’ zegt de zanger, die volgende maand 79 wordt, vanaf het balkon van het Amstel Hotel.