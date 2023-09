Rolling Stones komen na bijna twintig jaar stilte met nieuw album, vernoemd naar Londense volkswijk: Hackney Diamonds

Ronnie Wood (l) Mick Jagger en Keith Richards arriveren bij de presentatie van het nieuwe album. Beeld AP

De drie overgebleven bandleden maakten dat woensdagmiddag persoonlijk bekend in een theater in de Londense wijk Hackney, waarnaar het album is vernoemd.

Het is eerste album met nieuwe muziek van de groep sinds het lauw ontvangen A Bigger Bang uit 2005. Daarna volgde in 2016 nog een verzameling blues covers onder de titel Blue & Lonesome. Het idee daarvoor ontstond in de studio toen de eerste aanzet voor Hackney Diamonds vastliep.

Op de nieuwe plaat zijn de laatste opnames met Charlie Watts te horen. De drummer overleed in augustus 2021. De rest van het slagwerk komt van zijn vervanger Steve Jordan. Op een van de twee tracks met Watts speelt ook voormalig bassist Bill Wyman mee.

De aankondiging van het album volgde op enkele weken van zorgvuldig geregisseerde speculatie. Eind augustus zette de band een fictieve krantenadvertentie in de Londense buurtkrant Hackney Gazette. Zogenaamd bedoeld als promotie voor een nieuwe glaszetter: ‘Hackney Diamonds, specialist in glasreparatie, opening september 2023’, stond er.

Daarna husselden de marketeers van de Stones een paar songtitels door elkaar: ‘Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows.’

