Roddelen over Marco en Leontine: alsof het om oorlogsnieuws ging

Breaking news in glamourland: Marco en Leontine Borsato gaan uit elkaar. Het ‘koningskoppel’, zoals RTL Boulevard hen noemde, verzocht de media hun privacy en die van hun kinderen te respecteren. Dus pakten zowel SBS Shownieuws als RTL Boulevard uitgebreid uit, inclusief privéfoto’s van het stel én hun drie kinderen in gelukkiger tijden.

SBS Shownieuws sprak van een ‘bom die was gebarsten’ en ‘een krater in de villa in Blaricum’ had achtergelaten, alsof het om oorlogsnieuws ging. Presentatrice Dyantha Brooks vond het schokkend nieuws maar roddelexpert Guido den Aantrekker overrulede haar weinig collegiaal: “Voor insiders was allang duidelijk dat het niet goed zat, dit zingt al een jaar rond in het Gooi.” Marco’s affaire met pianiste Iris Hond werd aangestipt en Guido giste gretig door. “Er zingen wel meer van dat soort verhalen rond, maar er is nooit keihard bewijs voor.” Ook nu niet dus, maar dat hinderde de hoofdredacteur van Story niet. “We moeten ons nog even vastbijten in dit droevige dossier,” zei hij verlekkerd.

Bij RTL Boulevard – dat Lips niet meer kan bekijken zonder aan Promenade te denken – noemde presentator Aran Bade het nieuws ‘niet helemaal een schok’. Medepresentator Eddy Zoëy vroeg om commentaar aan ex-presentator Albert Verlinde, die toevallig te gast was om zijn nieuwste musical te promoten. Verlinde grapte even dat hij ervaringsdeskundige was op scheidingsgebied en giste vervolgens gezellig mee naar de oorzaak van de definitieve breuk.

Ondertussen stond Peter R. de Vries ongemakkelijk te wachten tot zijn misdaaditem aan de beurt was. Lips vermoedde dat hij het liefst was teruggekropen in de mystery guestdoos uit Promenade van afgelopen zondag – maar dat was ook gissen natuurlijk.

