Rockster Eddie van Halen (65) overleden

Eddie Van Halen tijdens een concert op 21 mei 1998. Beeld John Atashian/Getty Images

‘Je bent de beste vader die ik me had kunnen wensen,’ schreef zijn zoon Wolfgang. ‘Mijn hart is gebroken en ik denk niet dat ik dit verlies ooit helemaal te boven zal komen.’

Hij overleed in het bijzijn van zijn vrouw Janie, zoon Wolfgang en broer Alex. Van Halen was al geruime tijd ziek. Hij leed aan keelkanker, waaraan hij is overleden. Volgens TMZ zou zijn gezondheid de afgelopen dagen ver achteruit zijn gegaan en ontdekten de artsen dat de kanker was uitgezaaid naar andere organen, waaronder zijn hersenen.

Eddie van Halen werd geboren op 26 januari 1955 in Amsterdam. Hij was de zoon van saxofonist en klarinettist Jan van Halen. In 1962 verhuisde hij met zijn ouders naar de Amerikaanse stad Pasadena in Californië.

Hij was een van de meest succesvolle Nederlandse muzikanten ooit. In 1972 richtte hij samen met zijn broer Alex de hardrockband Van Halen op. In 1978 brachten ze hun debuutalbum uit waarmee ze tot de meest populaire rockbands van de jaren 80 hoorden. Bij het grote publiek werd Van Halen vooral bekend door nummers als Jump en Hot for teacher. Eddie van Halen speelde ook de gitaarsolo in Michael Jacksons Beat it.