Rocks is vrolijkmakend, zelfs als de ellende zich ophoopt

Rocks. Beeld Filmdepot

Och, die arme docenten toch, die de hartsvriendinnen uit Rocks onder hun hoede hebben. Ze zijn koppig en mondig, en ruien elkaar op in hun dwarsheid. Hun leraren in de Londense buitenwijk Hackney hebben er hun handen vol aan, maar als hoofdpersonages van een speelfilm zijn ze heerlijk opruiende heldinnen.

De titel van de film is de bijnaam van de vijftienjarige Olushola (Bukky Bakray), maar hij verwijst evengoed naar de onverzettelijkheid van geest die niet alleen haar, maar al haar vriendinnen kenmerkt. Ze zijn aanstekelijk, vrolijkmakend gezelschap. Zelfs als de ellende zich ophoopt.

En dat doet het voor Rocks al snel. De film opent nog met idyllische beelden. Eerst van de vijf vriendinnen onder elkaar, lachend en zingend en dansend en filmend. Dan van Rocks thuis, bij haar alleen­staande moeder en jongere broertje Emmanuel. Maar in Rocks’ verbazing over het feit dat haar moeder ontbijt heeft gemaakt, schemert al door dat deze stabiliteit niet de standaard is in haar leven.

Dat blijkt, als niet veel later haar moeder plotseling is verdwenen. Ze heeft ‘ruimte voor zichzelf’ nodig, legt ze in een haastig gekrabbeld briefje uit, zonder te vermelden wanneer ze terug zal zijn.

Zo moet Rocks weer eens in haar eentje het hoofd boven water zien te houden, voor de achtjarige Emmanuel zorgen, en ook nog eens uit handen van de kinderbescherming blijven. Het is pijnlijk en ontroerend om haar in stilte om hulp te zien schreeuwen en tegelijk alle steun die ze vindt te wantrouwen.

Rocks, waaraan de energieke cast en vele andere Londense jongeren in workshops meeschreven, staat in een rijke traditie van Britse films over working class-jongeren. Met zijn springerige esthetiek en flarden van door de acteurs zelf op telefoons geschoten (staande) beelden geeft het die stijl een update voor deze tijd. Maar de empathische kern van Rocks is van een klassieke kwaliteit.