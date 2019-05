Rocketman is aangrijpender dan Bohemian Rhapsody

Weer een rocksterrenbiopic die voorbestemd lijkt voor de Oscars. Rocketman over Elton John is rauwer en aangrijpender dan die over collega Freddie Mercury.

Hun levensverhalen verschillen niet eens zoveel van ­elkaar. Allebei transformeerden ze halverwege de jaren zeventig van schuchtere puber tot extravagant podiumbeest. Beiden worstelden ze in de conservatieve omgeving van hun jeugd én het universum der wereldsterren met hun homoseksualiteit. En allebei dempten ze het gat dat het gebrek aan oprechte liefde veroorzaakte met alcohol en drugs.

Toch verschillen de biografische films over Freddie Mercury (Queen) en Elton John diametraal van elkaar. Koos het team van Bohemian Rhapsody (met executeurs testamentair Brian May en Roger Taylor voorop) voor een familievriendelijke versie van Mercury’s levensverhaal, John – bezig aan zijn laatste wereldtournee – wilde vooral een realistische samenvatting.

Die laatste zienswijze levert met Rocketman een film op die de onvermijdelijke vergelijking met Bohemian Rhapsody met gemak aan kan. Eentje ook die dankzij die rauwe randen – homoseks, cocaïnegebruik en woedeaanvallen zijn redelijk onverbloemd te zien – vermoedelijk minder geschikt is voor een breed publiek.

Net als Bohemian Rhapsody is ook Rocketman geen feitelijk carrière-cv. Echte fans zullen zich misschien ergeren aan enig gegoochel met de jaartallen. En manager Reid, met wie John later een spijkerharde rechtszaak uitvocht, komt er zo slecht van af, dat er sprake lijkt van een doel­gerichte afrekening.

Persoonlijke worsteling

Het zijn echter details. De minder gecensureerde benadering zorgt vooral voor een waarachtiger en vooral aangrijpender popsterrenfilm. En dat is knap, ­omdat het ­levensverhaal van Elton John eigenlijk op alle fronten net iets minder spectaculair is dan dat van Mercury. Sterker: in Rocketman figureert een wel erg voorspelbare parade aan archetypen uit de muziekindustrie. De geldbeluste manager, de platenbaas die meer interesse in zichzelf heeft dan in zijn artiesten en de concertorganisator van het type ‘the show must go on’; ze trekken allemaal voorbij.

Het is een van de weinige minnen van Rocketman: het verhaal over de doorbraak van een popartiest is nu al zo vaak verteld, dat de clichématigheid (ja hoor, daar is het beeld met de verzamelde, juichende krantenkoppen weer!) soms wel erg groot is.

Veel interessanter is de persoonlijke worsteling van ­Elton John, als Reginald Dwight geboren in een arbeidersgezin waarin liefde net zo zeldzaam is als luxe. Een dikkig jongetje met jampotglazen is hij, dat dankzij zijn talent voor de piano een uitweg vindt uit zijn uit grijstinten opgetrokken bestaan.

Maar ook het leven als popster blijkt niet de gehoopte persoonlijke bevrijding. Voor zijn homoseksuele gevoelens blijkt in muziekscene van de jaren zeventig, begin ­jaren tachtig geen plaats. De affaire met zijn eigen manager John Reid verbeeldt die worsteling het best. Terwijl de zanger voor het eerst echte liefde denkt te vinden, ziet Reid in de romance slechts een middel om ceo te worden van het zakenimperium dat hij rond de zanger opbouwt. Een belangrijke pijler daaronder: geheimhouding van de verliefdheid voor de buitenwereld.

Afkickkliniek

Als reactie vlucht Elton John in drugs, alcohol, seks, koopwoede en pijnstillers. De labiele megaster somt zijn verslavingen op in de slim gevonden openingsscène waarin de zanger – over the top-podiumkostuum nog aan – aanschuift bij een kringgesprek in een afkickkliniek.

Het is het begin van een aangrijpende schets van de ­opkomst, teloorgang én wederopstanding van een popster. Daarin krijgt acteur Taron Egerton alle ruimte te ­excelleren. Hij verdient krediet voor zijn zelf gezongen versies van hits als Sorry Seems to be the Hardest Word en I’m Still Standing, maar is werkelijk indrukwekkend in de scènes waarin Elton John richting totale ineen­storting wordt gezogen. Een klein juweel is de verbeelding van zijn ­poging tot zelfverdrinking in het zwembad van zijn villa.

Het contrast met de volgende scène – John bespringt uitgelaten het podium van het afgeladen Dodgers Stadium – tekent de gehele film. Die zwenkt van persoonlijke dieptepunten naar een vrolijke orgie van camp, kitsch en kleuren. De parade aan kostuums én brillen is oogverblindend, maar doordat de uitersten elkaar in Rocketman mooi in balans houden, blijft Elton Johns levensgeschiedenis als geheel knap overeind.

