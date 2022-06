Rocken in een trouwjurk? Anouk doet het gewoon

Het is iets na kwart voor elf, een rockende versie van Good god heeft Anouk zojuist verleid tot uitbundige dansbewegingen en nu neemt ze even rust. Hoe bijzonder het ook was, rocken in haar trouwjurk van ontwerper Edwin Oudshoorn; er zit een flink nadeel aan. “Er zit een korset in,” vertelt Anouk op een afgeladen Malieveld. “Nu snap ik waarom die slanke tailles nooit echt zijn. Ik ben bijna vijftig en moet je kijken wat voor figuur ik nu heb. Ik kan er alleen niet in ademen, dus optreden in een trouwjurk is niet voor herhaling vatbaar.”

Dat komt goed uit, want Anouk heeft inmiddels iets te veel ervaring met huwelijksvoltrekkingen. Dit is vanavond haar derde, maar overduidelijk de meest bijzondere. Voor 40.000 concertgangers en zes kinderen geven Dominique Schemmekes (29) en zij het ja-woord, aangevuurd door een erg aanwezige, maar vrolijke trouwambtenaar met humor. Na een kleine vijf kwartier concert is dit onmiskenbaar het hoogtepunt van de avond. Aan alles is op het veld voelbaar dat er iets bijzonders aan de gang is. “Ik wilde altijd een groot gezin en groots trouwen, dat laatste hebben we misschien iets te letterlijk genomen,” zegt Schemmekes, wiens naam vanaf nu ook de achternaam van Anouk Teeuwe is.

Nou, zo dus. De show afgemaakt in haar trouwjurk #malieveld #anouk pic.twitter.com/rCtgfVCHl7 — Alexander van Eenennaam (@avaneen) 11 juni 2022

Een concert met een huwelijk, het is een ongekend en uniek evenement. En hoewel Anouk gaandeweg de avond wel erg nerveus wordt (‘het leek zo’n goed idee’), is ze de volledige avond één en al lach. Zelfs tijdens een serieuze ballad als Going for the kill bespeur je nog de lol op haar gezicht. Anouk is iets voor negen uur begonnen aan een perfecte avond, in elk geval voor zichzelf.

Geoliede band

Want voor het publiek had het beter gekund, nee, gemoeten. Anouk en haar als vanouds geoliede band kunnen er niets aan doen, maar het geluid op het Malieveld valt vanavond tegen. Het volume is lange tijd te laag, maar zelfs nadat daar iets aan is gedaan, blijft het geluid ondermaats. Het komt en gaat in golven, alsof het nu en dan wegwaait.

Anouk geeft het jawoord aan haar verloofde Dominique Schemmekes tijdens haar concert op het Malieveld. Beeld Brunopress

Gympen

Zonde van de muziek, die op hoog niveau wordt gepresenteerd. Anouk is in haar witte gympen, zwarte broek en witte trainingsjasje vocaal op dreef, haar muzikanten leven zich lekker uit. En dan is het jammer dat een mooi intro van Nobody’s Wife - hoezo een achterhaalde titel - nauwelijks overkomt op het veld. Het collectief speelt funky op Fake it till we die, maar op dat moment heeft de ‘Dutch disease’ - praten tijdens een concert - al lang de kop opgestoken.

Dat de avond toch magisch wordt, is te danken aan het huwelijk. De energie op het veld verandert zodra Philip, de tweelingbroer van Dominique, het woord neemt en een optreden van Michelle David aankondigt. De soulzangeres dompelt het Malieveld onder in gospelsferen met You know my name, het favoriete liedje van het bruidspaar. Zodra het publiek bij de laatste maten Anouk ziet opkomen in een witte bruidsjurk met sluier, weet iedereen dat hij of zij getuige is van een bijzonder moment.

Schemmekes spreekt als eerste zijn emotioneel geladen trouwgelofte uit, waarbij hij zijn vrouw betitelt als ‘puur’. “Je bent behalve prachtig, ook liefdevol en zorgzaam, niet alleen voor mij en je gezin maar voor iedereen die je raakt. Je bent een echt rolmodel en ik hoop dat mijn kinderen zoals jij mogen worden.”

Te snel zoenen

Anouk, die eerst nog door de trouwambtenaar wordt teruggefloten voor het te snel willen zoenen van haar bruidegom, stelt er een niet minder emotionele gelofte tegenover. “Toen wij elkaar leerden kennen zat ik zelf nogal in een donkere periode van mijn leven, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik vrijwel elke dag bad om een zielsverwant. Een zielsverwant die eerlijk zou zijn, zorgzaam zou zijn, loyaal en vooral liefdevol naar de kinderen toe. Echt een rolmodel. Maar vooral iemand die mij zou kunnen begrijpen. Iemand met wie ik mijn visie zou kunnen delen. En iemand met wie ik me vrij genoeg zou voelen om mezelf te zijn, zonder enig oordeel. En dat heb ik allemaal gevonden in jou,” zegt de zangeres, die haar tranen niet verstopt.

Hoe kort het ook duurt, dankzij de woorden, de emoties, de door de kinderen aangedragen ringen en de ja-woorden voelt het vanavond alsof je met een beetje erg veel medegasten aanwezig bent op een bruiloft.

Versterkt door vuurwerk en de invallende duisternis wordt het zo een gedenkwaardige avond voor 40.000 getuigen, die in de toegiften na de huwelijksvoltrekking losser zijn en gemakkelijker dansen dan voordien. Wat ze zien, een gelouterde rockzangeres die haar Girl nu vertolkt in een trouwjurk, is dan ook onweerstaanbaar. Vooruit, het geluid was minder dan verwacht, toch gaan we met zijn allen dik tevreden naar huis.