Rock-’n-rollicoon Little Richard (87) overleden

Little Richard tijdens een optreden op het Terre-Neuvasfestival, in 2006. Beeld AFP

Dat schrijft Rolling Stone. De zoon van de muzikant heeft het overlijden van Little Richard bevestigd aan het muziektijdschrift. De doodsoorzaak is volgens hem nog onbekend.

Richard Wayne Penniman, de echte naam van Little Richard, werd als tiener uit het huis van zijn familie gezet en opgenomen door een blanke familie, die de club leidde waar hij voor het eerst optrad. Hij brak in 1955 door met hits als Tutti Frutti, Long Tall Sally en Lucille.

Hoewel de zanger in de jaren daarna niet meer wist binnen te dringen in de top 10 van de hitlijsten, had hij een grote invloed op andere artiesten en werd hij meermaals gecoverd. Zo ook door onder anderen The Beatles, The Kinks, Creedence Clearwater Revival en Elvis Costello.

Flamboyant

Little Richard stond bekend om zijn wilde speelstijl en wordt gezien als een van de grondleggers van rock-’n-roll. Hij speelde onder meer piano, maar was ook te horen als zanger. Little Richard werd in 1986 als een van de eersten opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Het rockicoon staat verder bekend om het doorbreken van stereotypen. Door zijn flamboyante persoonlijkheid twijfelden fans in zijn tienerjaren en het begin van zijn carrière regelmatig aan zijn geaardheid. Daarover kwam later nooit duidelijkheid. In meerdere interviews zei de zanger telkens iets anders: de ene keer was hij ‘zijn hele leven al homoseksueel’ en vervolgens omniseksueel (seksueel aangetrokken tot mannen en vrouwen). Weer later zei hij in een interview dat ‘je moet leven zoals God wil dat je leeft’.

De Amerikaanse zanger bracht vijftien studioalbums uit, in 2005 zijn meest recente. In de jaren voor zijn dood bleef de zanger sporadisch optreden.