Rock-’n-roll-legende Jerry Lee Lewis (87) overleden

Jerry Lee Lewis geldt als een van de belangrijkste vertolkers van het rock-and-rollgenre Beeld AP

‘The Killer’ stierf vanochtend thuis in het Amerikaanse Memphis. Dat bevestigt zijn woordvoerder aan persbureau AP. De Amerikaanse entertainmentsite TMZ meldde eerder deze week ook al dat de zanger was overleden, maar zijn woordvoerder ontkende dat nieuws en stelde dat de site zich gebaseerd had op ‘een anonieme tip die bullshit was’.

Pionier

Lewis was de laatste overlevende artiest van een generatie baanbrekende, pionierende rock-’n-rollartiesten, onder wie ook Elvis Presley, Chuck Berry en Little Richard. Hij leerde zichzelf op negenjarige leeftijd pianospelen en trad op zijn veertiende voor het eerst in het openbaar op. Lewis was met name bekend van zijn hit Great balls of fire, die hij in 1957 uitbracht. Het nummer was onder meer te horen in de Top gun-films.

Lewis kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Eerder dit jaar werd Lewis nog opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Omdat de zanger met griep ziek op bed lag, kon hij niet zelf naar de ceremonie komen. Volgens zijn management had de zanger griep. Singer-songwriter Kris Kristofferson, onder meer bekend van het nummer Me and Bobby McGee, nam de prijs voor hem in ontvangst en overhandigde deze later zelf aan Lewis.

Zeven huwelijken

De zanger trouwde zeven keer in zijn leven. Begin jaren vijftig maakte hij Dorothy Barton tot zijn eerste vrouw. Een paar jaar later schokte Lewis de wereld door zijn nichtje, de 13-jarige Myra Gale Brown, te huwen. Dit huwelijk hield dertien jaar stand maar zijn carrière leed er wel onder. In 2012 trouwde hij voor de laatste keer, dit keer met zijn persoonlijke verzorgster Judith Brown.