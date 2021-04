Rock-’n-roll en poepbruine platenbakken: 65 jaar platenzaak Concerto in foto’s

Wit truitje, rode mini-jurk: een tijd was het de standaard uitdossing van de winkelmedewerksters van Concerto. Beeld 65 jaar concerto

Wel twee lange artikelen wijdde Het Parool in 1964 aan een bezienswaardigheid in een etalage in de Utrechtsestraat. Onder een glazen stolp lag daar de hele maand maart een haar die van Paul McCartney zou zijn. Eerder had in een advertentie in hetzelfde Parool al gestaan dat Brian Epstein, de manager van The Beatles, de haar per aangetekende brief naar Amsterdam had gestuurd.

Allemaal onzin, maar platenzaak Concerto creëerde er flink wat publiciteit mee voor Disk-Box, een nieuwe afdeling in de winkel die zich in het bijzonder op een jong publiek richtte. Voor het eerst in de geschiedenis van Concerto, dat in 1955 open ging, werden in Disk-Box ook nieuwe platen verkocht. En om aan te geven hoe goed men er op de hoogte was van wat er speelde in de popmuziek, verschenen in de etalage wekelijks geactualiseerde letterborden met daarop de Amerikaanse, Engelse, Nederlandse én Amsterdamse hitlijsten.

Nieuwe platen had Concerto-oprichter Gijs Molenaar (1917-2009) al vanaf het begin willen verkopen, maar omdat in de Utrechtsestraat reeds een platenzaak was gevestigd, werd hem dat door de NVGD (Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren) aanvankelijk onmogelijk gemaakt. Als eerste platenhandelaar in Nederland richtte Molenaar zich zodoende noodgedwongen op de in- en verkoop van tweedehands platen.

Weinig te makken

Concerto heeft zich altijd ten doel gesteld een zo breed mogelijk assortiment te voeren, maar van meet af aan was de zaak vanwege de tweedehands – en dus goedkope – platen populair bij een jong publiek. Dat was er in die tijd in Amsterdam in twee soorten: De Dijkers, die van rock-’n-roll hielden, en de Pleiners, liefhebbers van jazz.

Vooral die Pleiners moest Molenaar in de zaak goed in de gaten houden; ze stalen nog weleens wat. De winkelier wist waarom juist zij jatten: de Dijkers waren over het algemeen werkende jongeren, die al wat te besteden hadden, de Pleiners zaten nog op school of studeerden en hadden weinig te makken.

Van historicus Ewoud Kieft verschijnt in het najaar bij De Bezige Bij het boek Concerto, een uitgebreide geschiedschrijving van de legendarische platenzaak. Hij neemt alvast een voorschotje met Concerto, Greatest Record Store on Earth, een uitgave van Concerto zelf. Heerlijke anekdotes en wetenswaardigheden staan erin, maar vooral heel veel foto’s, van vaak lang geleden.

Wit truitje, rode mini-jurk

De leukste foto is er een van het personeel in de jaren zestig: allemaal jonge vrouwen, sommige tieners nog, in identieke outfits. Zo ging dat toen, pas later kwamen er mannen te werken in Concerto (Gijs Molenaars zoon Wouter was in 1967 de eerste). En die winkelmeisjes in de sixties droegen verplicht een rood mini-jurkje met een wit truitje (in de zomer) en een leren overgooier (in de winter). Heel rolbevestigend allemaal, maar de dames waren echte muziekkenners, de meiden in het eerder genoemde Disk-Box waren autoriteiten op het gebied van rhythm and blues en soul.

Het huidige Concerto noemt Ewoud Kieft een ‘cultuurhuis met vele kamers’. Ooit had de winkel één pand, nu beslaat Concerto een heel rijtje, waar behalve cd’s en grammofoonplaten tegenwoordig ook boeken worden verkocht. Er is een koffiebar met een podium, waar artiesten en groepen kunnen optreden. Een winkel met de sfeer van een kroeg, een bruine kroeg zelfs – toen de Molenaars de zaak in de jaren negentig verkochten, bleken tot hun genoegen de nieuwe eigenaren bereid de zo kenmerkende ‘poepbruine’ platenbakken te behouden.

Ewoud Kieft: Concerto, Greatest Record Store on Earth, uitg. Concerto Books, 12,99 euro.