Robbie Williams’ The Christmas Present is smakelijk fout als een kersttrui

‘Who’s the Christmas number one?’ zingt Pete Conway, de vader Robbie Williams op It’s a Wonderful Life. Het antwoord van zijn zoon laat zich raden: ‘It’s me!’ Of het lukt is afwachten, maar Williams (45) gaf zijn eerste kerstdubbelalbum niet voor niets de werktitel Achtung Bublé mee, verwijzend naar het maretakmonopolie van de Canadese crooner Michael Bublé.

Waar Bublé elk jaar dezelfde klassieke kerststoofpot opwarmt, haalt Williams een lading versgeschreven kerstkransjes uit de oven. Alle bereid volgens hetzelfde recept: onsje rinkelende belletjes, een flinke graai uit de bak overige kerstclichés (kinderkoor, kerkklokken en roffelende drums) een dubbele dosis dennennaalden in de teksten.

Precies goed dus.

Williams vult die tandglazuuraanval aan met een handvol gekende decemberklassiekers. Hij heeft het hoorbaar naar zijn zin op klassiek georkestreerde songs als Let it snow en Winter Wonderland. Leuke keuze is Merry Xmas Everybody van Slade, dat hij samen met Jamy Cullum over the top jazzy laat klinken. Zijn versie van The Christmas Song is een vergrijp tegen de wetten van Bing Crosby, maar wat geeft het? Williams kerstgeschenk is net zo smakelijk fout als de kersttrui van uw alcoholistische oom die u ook dit jaar weer aan het gourmetstel moet dulden.