Robbie Williams komt voor twee shows naar Ziggo Dome

Robbie Williams in juni 2022 tijdens een optreden in Londen. Beeld Getty Images

Williams doet de Ziggo Dome aan in het kader van zijn XXV Tour. De tournee is opgebouwd rond zijn nieuwe album XXV, dat is verschenen 25 jaar na zijn eerste soloplaat Life Thru a Lens. Voor de plaat nam Williams zijn grootste hits opnieuw op, samen met het Nederlandse Metropole Orkest.

De zanger treedt behalve in Amsterdam ook op in talloze andere grote Europese steden. De kaartverkoop voor de Ziggo Dome begint vrijdag. De goedkoopste kaarten kosten 90 euro.