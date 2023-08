Robbie Robertson (1943-2023) was de enige die het hoofd koel hield in het tumult van The Band

Robbie Robertson claimde dat hij de enige schrijver was van ‘The Weight’. Beeld Toronto Star/Getty Images

Het was een sticker aan de binnenkant van zijn gitaar die Robbie Robertson een van de beroemdste openingszinnen uit de popgeschiedenis opleverde. De gitarist was in een roze landhuis nabij Woodstock in 1967 op zoek naar richting voor een lied dat over een rusteloze reiziger zou moeten gaan. Maar waar reisde deze figuur dan heen?

Robertsons oog viel op de klankkast van zijn instrument, dat was gefabriceerd door de firma Martin, vestigingsplaats: Nazareth.Het paste precies boven de akkoorden die Robertson in zijn hoofd had: I pulled into Nazareth/Was feelin’ about half past dead. De tekst, zo vertelde hij in de documentaire Once Were Brothers uit 2019, schreef daarna zichzelf.

The Weight werd een wereldhit, een lied dat het genre americana én de jaren zestig definieerde met z’n traditionele gitaararrangement en zijn tekst die altijd een zweem van mysterie bleef houden.

Doorbraak én ondergang

Het lied, de eerste single van het naar de schrijfvilla vernoemde debuutalbum Music from Big Pink, zou behalve de doorbraak uiteindelijk ook de ondergang van The Band inluiden.

Robertsons claim dat hij de enige schrijver van The Weight was, zou de groep voor altijd verdelen. Het was niet het enige nummer waarover dispuut ontstond, maar wel het sprekendste voorbeeld, mede doordat niet Robertson de albumversie inzong, maar drummer Levon Helm. Die probeerde in de jaren tachtig, ver na het verscheiden van de oerversie van The Band, vergeefs de royaltyverdeling aan te passen.

Robertson overleed woensdag op 80-jarige leeftijd. Helm stierf al in 2012. Hun onmin legden ze nooit bij. Al verscheen de in Canada geboren Robertson wel aan Helms sterfbed. “Dichter bij het hebben van een broer ben ik nooit gekomen,” zei Robertson over Helm.

Achterdocht

De twee gelden als grondleggers van de formatie, die begin jaren zestig ontstond als begeleidingsband van rock-’n-rollzanger Ronnie Hawkins. Nadat die samenwerking was opgehouden, vroeg Bob Dylan aanvankelijk alleen Helm en Robertson voor zijn eigen begeleidingsgroep. De twee overtuigden Dylan ervan alle muzikanten in te huren toen hij zijn beruchte overstap van akoestische naar elektrische rock maakte. Nadat op de concertaffiches ‘Bob Dylan and the band’ was verschenen, besloten de vijf muzikanten er hun officiële naam van te maken.

Tijdens het touren met Dylan slopen langzaam de drugs de oefenruimte in. The Band werd synoniem voor onderlinge ruzie en achterdocht. Toen zeker drie bandleden in de greep raakten van heroïne implodeerde de groep, die zeven albums maakte, definitief.

Robertson, de enige die in al het tumult het hoofd koel wist te houden, initieerde een afscheidsconcert. In de Winterland Ballroom in San Francisco kreeg de band in november 1976 gezelschap van een imposante lijst aan gastartiesten.

Onder anderen Bob Dylan, Eric Clapton, Joni Mitchell, Van Morrison en Neil Young speelden mee. Een kennis van Robertson, de net doorgebroken filmregisseur Martin Scorsese, filmde het evenement. The Last Waltz zou uitgroeien tot een van de invloedrijkste concertfilms aller tijden.

Solocarrière

Robertson en Scorsese zouden daarna nog veel vaker samenwerken. De gitarist was verantwoordelijk voor de filmmuziek voor onder meer Raging Bull, Casino en Gangs of New York. Vaak was dat als producer, soms schreef en speelde hij zelf de muziek.

Optreden deed hij niet meer, maar in 1987 begon hij toch een solocarrière die daverend van start ging met een naar zichzelf vernoemd soloalbum en de hitsingle Somewhere Down the Crazy River.

The Band was intussen heropgericht. Robertson had geen interesse meer om mee te doen. Zelfs toen de band in 1994 werd ingehuldigd in de Rock and Roll Hall of Fame verschenen Helm en hij niet meer samen op het podium.