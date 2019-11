Rob Verlinden had een dubbelleven en Ivo Niehe wist van niets

TV Show op reis, NPO 1.

Het was lang geleden dat Lips had afgestemd op de TV Show op reis van Ivo Niehe. Die komt soms best bij bijzondere mensen over de vloer, maar omdat hij al bijna veertig jaar op dezelfde zalvende manier de boel aan elkaar praat, verrast het nooit.

Dat Lips nu toch keek, kwam door de aankondiging over het wilde dubbelleven van Rob Verlinden, als tv-tuinman jarenlang de favoriete schoonzoon van alle RTL-kijkers. Aanleiding was de autobiografie van Verlinden, Verwoesting door passie, waarin hij uit de doeken doet hoe hij jarenlang als losbol de bloemetjes buitenzette.

Niehe somde op: getrouwd met een vrouw, twee dochters, gescheiden, getrouwd met een man, hiv, longontsteking, hartproblemen, ziekte van Parkinson, gescheiden.

Verlinden, inmiddels een broze man van 69, verpotte een plant bij zijn Spaanse appartement zodat we konden zien dat die liefde niet helemaal was vergaan. Maar het gesprek ging vooral over het medisch dossier van Verlinden, die volschoot toen hij vertelde hoe hij na een operatie de parkinson onder controle had en zijn leven weer een beetje had teruggekregen.

Dat er meer verwoest was dan zijn huwelijken bleek toen zijn dochters vertelden over hun vader. Hij vergat hun verjaardagen, kwam hen na de scheiding zelden opzoeken. Ook toen zijn dochter zwanger was en hij opa werd, nam hij jaren geen contact op.

De verklaring van Verlinden dat hij te veel met werk en zichzelf bezig was – en geen verjaardagskalender had – schoot natuurlijk te kort maar Niehe leek het zich vooral persoonlijk aan te trekken dat hij ondanks hun jarenlange samenwerking niets van het dubbelleven van de tuinman wist. “Ik kan het niet plaatsen, met jouw arbeidsethos – zestig uur per week, een vakman pur sang – en dan zo’n wild leven. Ik wíst het niet.”

