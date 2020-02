Rob Trip stelde het land gerust in een decor vol dreigende coronabacillen

Het coronavirus: feiten & fabels. Beeld Screenshot NOS

Een avondje live-televisie van de NOS, daar ging Lips eens fijn voor zitten. Flesje desinfecterende gel in de ene hand, flesje Mexicaans bier in de andere, kom maar op.

De thema-uitzending over het coronavirus was bedoeld om de feiten en fabels te scheiden, maar vooral om paniek te beteugelen. Dat ging al mis met het decor, waar reusachtige fluorescerende bacillen dreigend om elkaar heen aan het draaien waren. En dan was de complete studio ook nog onheilspellend groen uitgelicht.

Gelukkig was daar Rob Trip, rots in de branding. Hij zou het land in een uurtje langs de zin en de onzin over het virus leiden, zodat we allemaal gerustgesteld naar bed konden. Nee, je kon niet besmet worden door pakketjes, dus we konden gewoon Chinese troep bij AliExpress blijven bestellen. En die mondkapjes, die al dagen stijf uitverkocht zijn, helpen geen snars.

Er was een meneer van het RIVM die alles rustig uitlegde, er was een hilarisch filmpje van een NOS-medewerker die met een knullig bord contact zocht met gasten van een hotel in Tenerife en er was een vrouw die via Twitter vroeg of ze meer risico liep omdat ze geen milt had.

Kortom, de paniek bij Lips was al redelijk gezakt toen minister Bruno Bruins een briefje kreeg toegestopt. Het was zover: het uur U had geslagen, patiënt-1 was gedetecteerd. Aan het gezicht van Bruins was weinig af te lezen, maar daar dacht Trip, toch lichtelijk opgewonden over de scoop, anders over. “Ik zie u zorgelijk kijken, er flitsen allemaal dingen door uw hoofd,” probeerde hij, maar de minister gaf geen krimp en week niet af van het communicatieprotocol.

Gelukkig waren er nog tweets die voorgelezen konden worden. ‘Eerste coronapatiënt in Nederland’ had ene Truus Rozinga getwitterd. “Ze heeft gekeken,” werd droogjes opgemerkt. Wel had Truus er een emoticon met een mondkapje bij geplaatst. Toch toch niet goed opgelet.

