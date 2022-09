Rob Kemps: ‘Ik denk niet dat ik zelf fan zou zijn van Snollebollekes’

Rob Kemps: ‘We hadden ‘Links, Rechts’ bijna weggegeven aan een festival in Made. Onze platenbaas ontplofte zowat toen hij dat hoorde. Het is nu ons pensioen.’ Beeld Harmen De Jong

Best

“Behalve in Parijs heb ik nooit ergens anders gewoond. Eigenlijk is Best een gat van niets, maar ik wil er nooit meer weg. Ik ken de mensen en de mensen kennen mij. Dat laatste is handig nu ik tegenwoordig veel word herkend en aangesproken. In Best word ik ook herkend, maar dan als de zoon van Ad Kemps of de kleinzoon van Janus Kemps. De mensen schrikken niet als ik bij de benzinepomp sta, zal ik maar zeggen.”

Mannenhuishouden

“Mijn vader en ik. Mijn ouders gingen scheidden toen ik 15 was. Mijn oudere zus was toen het huis al uit. Hoewel ik mijn moeder gewoon bleef zien, bleef ik bij mijn vader in het ouderlijk huis. Ging hartstikke goed met z’n tweeën, hoor.”

“We zijn niet meteen dezelfde types. Hij heeft 47 jaar bij de Belastingdienst gewerkt, ik vond het lang prima als ik geld genoeg had om in het weekend een potje bier te kopen. Maar we hebben een heerlijke tijd gehad met zijn tweeën. Lekker Toon Hermans en Wim T. Schippers kijken of plaatjes draaien. Mijn vader waste en kookte, maar verder mocht het lekker rommelig blijven thuis. Hier een stapel kleren, daar een stapel kranten, we stoorden ons daar niet aan.”

“Aan dat laatste is weinig veranderd trouwens. Als ik alleen thuis ben en mijn broek uit doe, leg ik hem neer op de plek waar ik sta. Mijn vriendin legt hem dan later in de kast. Dat zul je tegenwoordig wel niet hardop mogen zeggen, maar zo werkt het volgens mij in veel huishoudens nog steeds.”

Jacques Brel

“Mijn leven was anders gelopen als ik hem niet had ontdekt. Door hem ben ik naar Parijs gegaan. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Ik werd op het spoor gezet van Brassens, Trenet en Aznavour en wilde Frans leren.”

“Thuis draaiden we nooit Franstalige muziek. Mijn vader was van de Beatles en de Stones, mijn moeder van Corry Konings en Henk Wijngaard. Ik zie nog alle ooms en tantes door de huiskamer dansen als Mooi was die tijd werd gedraaid op een familiefeestje.”

“Ik hoorde Brel voor het eerst op de radio bij een vriendje thuis. Ik was 17 en was als door de bliksem geraakt. Ik vroeg wie er zong en de moeder van mijn vriendje keek op de display van de radio: ‘Jacques Brul? O nee, ik lees het niet goed’.”

“Iedereen op school luisterde toen naar de Backstreet Boys, Captain Jack of Destiny’s Child. Ik was in die tijd best wel op mezelf. Gepest werd ik niet, maar veel vrienden had ik ook niet. Ik was het wel gewend om een andere smaak te hebben dan de meerderheid.”

“Wel was ik liever ergens anders aan de chansons begonnen dan bij Brel. Want in alle jaren daarna ben ik nooit meer iemand tegengekomen die zo goed is als hij.”

Parijs

“Een kleine vier maanden logeerde ik er in een kamertje bij een Nederlandse hospita. Ik was 24 en wilde Frans leren, zodat ik de grote chansonniers beter kon begrijpen. Op de route naar mijn Franse les lag Père Lachaise, het beroemdste kerkhof ter wereld.”

“Eerst bekeek ik de graven van Chopin, Edith Piaf, Yves Montand en Jim Morrison, maar ik begon het ook leuk te vinden er simpelweg rond te zwerven. Op den duur elke dag. Als ik een opvallende grafsteen ontdekte, ging ik thuis het levensverhaal van die persoon uitzoeken. Als toeristen me vervolgens aanspraken, vertelde ik wat ik wist en wees meteen de andere bezienswaardigheden. Daar kreeg ik zo’n lol in dat ik op den duur een paar rondleidingen per dag gaf.”

“Mijn favoriete verhaal? Ik denk Félix Nadar, een van de eerste portretfotogafen ter wereld. Fotografeerde iedereen uit zijn tijd. Van Victor Hugo tot Émile Zola. Hij experimenteerde ook met luchtfotografie vanuit een luchtballon. Dat was eind 19de eeuw zo’n happening dat er hordes mensen op afkwamen. Dat werd gevaarlijk, want die ballon zweefde vaak eerst nog een metertje boven de grond. Dus bedacht hij verplaatsbare hekjes. En zo werd hij en passant de uitvinder van het dranghek. Zoiets vind ik dus mooi.”

Tonpraten

“Da’s een traditie hier in Brabant. Voor mij de eerste aanzet tot wat ik nu doe. Tonpraten is een kwartiertje als een typetje een verhaal ophangen, zoals Bert Visscher dat bijvoorbeeld heel goed kan. Die ton is een soort spreekgestoelte en dan verzin je een personage. Paus in opleiding bijvoorbeeld. Of wielrenner uit het profpeloton.”

“Met die schnabbels verdiende ik best aardig. In een schoenendoos zat na een tijdje zo’n 1500 euro voor mijn reis naar Parijs. Met de bus kon je voor 30 euro die kant op en ik leefde goedkoop. Op een stokbroodje en een potje jam kon ik er de hele dag tegenaan.”

Snollebollekes

“Bedacht door Jurjen Gofers en Maurice Huismans. Het woord betekent eigenlijk niets. Een koosnaampje. De meervoudsvorm komt door mij. Jurjen had al een paar nummers gemaakt, eentje had de titel Snollebolleke. Toen ze mij vroegen als gezicht van de act, zei ik: ‘Da’s gek. Een act en een liedje met dezelfde naam.’ Ik stelde voor er een ‘s’ achter te zetten. Juist de aanvankelijk verwarring – ‘Waar zijn die andere Snollebollekes dan?’ – werkte heel goed. Je hebt meteen wat reuring te pakken.”

“Het repertoire is gewoon feest en gezelligheid. Echt muziek is het niet te noemen, maar daar gaat het ook niet om. Snollebollekes is een ervaring geworden. Mensen willen er even onderdeel van zijn. Ze kunnen even alles vergeten, gewoon onbezorgd feest vieren.”

“Of ik zelf fan van Snollebollekes zou zijn? Denk het niet. Ik ben geen type om op een veld met tienduizenden mee te springen, blijf liever aan de zijkant. Of op het podium, dat vind ik dan weer geweldig.”

Matthijs van Nieuwkerk

“We ontmoetten elkaar in de studio van Op1. Ik had zijn boek over Aznavour met veel plezier gelezen en al snel zaten we lekker over het Franse lied te praten. Dat gesprek ging aan de talkshowtafel door. Heerlijk vond ik, want zoveel mensen zijn er niet om die chansonliefde mee te delen.”

“Matthijs vroeg me als gast in zijn show en niet veel later kreeg ik een appje van hem: ‘Rob, of we willen of niet, wij moeten naar Parijs. Nederland knuffelt je bijna dood, zoveel houden ze van je.’ Dat is het programma Chansons! geworden.”

“Daarna hebben we in een maand tijd misschien wel 500 tips voor mooie liedjes uitgewisseld. En dat doen we nu nog. Deze week appte hij nog: ‘Jean-Claude Pascal. Kende hem niet, maar staat hier al heerlijk een uurtje op.’ We zijn afgelopen zomer weer op pad geweest, in oktober komt het tweede seizoen op de buis. Vertellen we onder meer het verhaal van Claude François, de zanger van Comme d’habitude, het origineel van My Way.”

The Wheel

“Een grote spelshow op SBS6. Ik vond het meteen een vet idee en heb ontzettend veel plezier gehad met de presentatie. Heel erg veel werd er niet naar gekeken en het komt ook niet terug op televisie. Jammer, maar zo werkt het op tv. Dat weet je van tevoren. Ik trek me dat niet persoonlijk aan.”

André van Duin

“Mijn eerste idool. Toen ik hem als kind op televisie zag, dacht ik: dit wil ik! Ik was zelf thuis ook bezig met verkleden en begon zijn nummers te playbacken. Tijdens de carnaval in het dorp koos ik altijd zijn nummers voor de playbackshow. Paard in de gang, Bloemkolen, het Pizzalied. Ik heb ze bijna allemaal gedaan en ik won ook elk jaar. De andere kinderen baalden als ik me weer inschreef.”

Groeten uit het Zuiden

“Onze podcast. Die gaat nu ineens ook heel goed. Iedereen stapt nu met zijn podcast over naar die abonnementsdiensten en wij zijn ook al best vaak benaderd, maar Jordy Graat en ik blijven gewoon lekker slap Brabants ouwehoeren aan de keukentafel. Dat ongedwongene moet erin blijven. Als we een keer geen zin hebben, nemen we er ook geen op. Afgelopen zomer hadden we dus wel veel zin en maakten we elke week een vakantiespecial. Wat denk je? Best beluisterde afleveringen tot nu toe! Ongeveer 40.000 luisteraars per keer.”

De Slimste Mens

“Er waren veel kijkers verbaasd dat ik zo ver kwam en uiteindelijk won. Ik snap dat wel, hoor. Een feestartiest uit het Nederlandse tralala-segment: die zal vast niet zoveel weten. Aan de andere kant: als je met zo’n act het Gelredome kunt vullen, moet er toch iets in je zitten dat een soort van slim is. Dus een beetje kortzichtig vond ik die houding ook wel. Typisch Nederlands ook: we vinden het vaak moeilijk te begrijpen wanneer iemand uiteenlopende interesses heeft.”

Links, Rechts

“We hadden helemaal geen vermoeden dat het zo’n succes zou worden. We hadden het liedje zelfs bijna weggegeven aan een festival in Made. Onze platenbaas ontplofte zowat toen hij dat hoorde. ‘Dit is een hit!’ riep hij. ‘Linksom of rechtsom, dit moet jullie terugdraaien.’ Toen hebben we het zelf kunnen uitbrengen. Gelukkig, want het is nu ons pensioen. De kracht van het nummer? Het is simpel en iedereen kan meedoen. Inmiddels lukt het hele stadions van links naar rechts te laten bewegen. In maart staan we weer vier keer in de Gelredome.”

Ik hou van Holland

“Linda de Mol slaat wegens de bekende omstandigheden een jaartje over. Ik heb haar gebeld om te checken of ze het ermee eens was dat ik het zou overnemen. Het is toch háár programma. Gelukkig vond ze het een goed idee. Nu wil ik het zo goed mogelijk doen ook. Ik heb me suf gerepeteerd. Een quiz presenteren is stiekem hartstikke moeilijk. Maar ik ga het wel op mijn eigen manier doen, hè? Kan ook niet anders, want er kan qua looks, ervaring en accent amper iemand verder af staan van Linda de Mol dan ik.”

Ik Hou van Holland. Zaterdagavond, 20.00 uur, SBS6.