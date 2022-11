Rob Jetten drinkt zijn koffie onder de douche, zo biechtte hij op aan Rutger Castricum

Maandag was klimaatminister Rob Jetten de passagier van ‘taxichauffeur’ Rutger Castricum. Beeld -

De Klimaatkar rijdt weer, met Rutger Castricum aan het stuur. Als taxichauffeur geeft hij groene hoge omes en klimaatbewuste BN’ers in zijn elektrische auto klimaatneutraal een slinger, en ondertussen verwachten we dan natuurlijk een nietsontziend klimaatkritisch interview zoals we uit zijn tijd bij Pownews van hem gewend zijn.

Maandag was klimaatminister Rob Jetten zijn passagier. Een zelfverklaard ‘klimaatdrammer’, kietelde Rutger hem. Wat volgde was een gebbetje over de muzieksmaak van de minister (Marvin Gaye) waarna ze overgingen op het razend efficiënte ochtendritueel dat hij er als drukbezet man op nahoudt: als hij onder de douche gaat, neemt de minister zijn koffiemok mee. Voor Rutger was het de lange aanloop naar zijn meest klimaatkritische vraag: “Dan sta je wel lang onder de douche!”

Geestig, maar niet gevaarlijk. Als minister weet je dan: even meelachen en het is weer klaar. Misschien is de ernst van de klimaatsituatie ook tot Rutger doorgedrongen, beseft hij dat het nihilisme van Pownews geen pas meer geeft. De tijd van onbezorgdheid is voorbij, schreef Lips vorig jaar. Hoe dan ook, Rutger is die licht verteerbare snack op de late avond geworden

Want lange avonden zijn het bij de NPO met weer een klimaatthemaweek vanwege de zoveelste klimaattop. Dorre aanklachten richting de olie-industrie worden afgewisseld met bloedeloze infotainment over innovaties die een pijn- en kosteloze overgang op duurzame energie beloven. Het is allemaal preken voor eigen parochie. Wie het niet aanstaat dat we snel klimaatvriendelijker moeten gaan leven zapt toch weg.

Nu Lips er zo eens over nadenkt is er misschien maar één die geloofwaardig een breed publiek klimaatbewust kan maken. Maar dan wel graag in afwisseling met zijn kritische en doortimmerde reportages in De Hofbar. Rutger Castricum als klimaatpaus van de NPO, wie had dat gedacht?