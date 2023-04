Rob de Nijs opgenomen in ziekenhuis, toestand zorgelijk

Rob de Nijs. Beeld ANP Kippa / Jeroen Jumelet

De artiest werd donderdagavond opgehaald met een ambulance nadat hij onwel was geworden voor de televisie. Zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter paste thuis in Bennekom eerst mond-op-mondbeademing toe. ‘s Avonds laat knapte De Nijs op en was hij bij kennis, maar later verslechterde zijn toestand weer, waarop zijn familie werd gevraagd naar hem toe te komen. Hij is nu ‘in goede handen’, aldus zijn manager.

De Nijs nam vorig jaar na een carrière van ruim zes decennia afscheid als zanger. De artiest lijdt aan parkinson, een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd. Optreden werd voor hem daardoor steeds lastiger. “Ik kan nu geen stap meer zetten,” zei hij eind vorig jaar. Hij gaf zijn laatste concert dan ook vanuit een rolstoel.

‘Wil puberteit zoon meemaken’

De zanger noemde zijn ziekte eerder ‘vernederend’. Maar hij wil zijn leven niet laten verpesten door de laatste, moeilijkere jaren. “We gaan mijn leven niet tot het uiterste oprekken,” zei hij. “Als het echt de verkeerde kant op gaat, dan stap ik er lekker uit. Ik heb daar geen zin in. Ik heb zo’n mooi leven gehad, dat ga ik niet laten verpesten door het laatste stukkie.”

Veel gehuild heeft De Nijs niet over zijn ziekte, hoewel hij een grote angst koestert. Die gaat om zijn zoon Julius (11). “Ik ben het meest verdrietig, en bang, dat ik te snel overlijd en de puberteit van Julius niet kan meemaken. Die wil ik zo graag nog beleven.”

Een jaar geleden werd De Nijs ook al opgenomen in ziekenhuis. Zijn vrouw had hem destijds thuis bewusteloos gevonden met een te lage bloeddruk en ademhaling, hij bleek corona te hebben.

Tieneridool

De zanger is vooral bekend van nummers als Malle Babbe, Zet een kaars voor je raam vannacht en zijn enige nummer 1-hit Banger hart. De Nijs won in 1962 een talentenjacht en mocht drie plaatjes maken. De eerste twee flopten. Zijn derde plaat Ritme van de regen werd wel een kaskraker: Rob de Nijs was op slag een tieneridool.

De zanger kreeg onder meer een Edison en een Gouden Harp voor zijn oeuvre. In 2001 kreeg hij de Radio 2 Zendtijd Prijs toegekend.