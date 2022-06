Rob de Nijs geeft zijn allerlaatste concert: ‘De eerste echte popster van Nederland’

Rob de Nijs (79) geeft woensdagavond in de ZiggoDome zijn allerlaatste concert. De 79-jarige muzikant lijdt al langere tijd aan Parkinson. Stefan Raatgever, verslaggever van Het Parool, heeft de carrière van De Nijs op de voet gevolgd en is aanwezig bij zijn slotakkoord. ‘Hij is een verhalenverteller.’

Stefan, kijk je met een ‘banger hart’ uit naar dit laatste optreden?

“Het zal ongetwijfeld een emotionele avond worden. Na een loopbaan van ruim 60 jaar is het echt voorbij. Het einde van een tijdperk. Het is spannend hoe De Nijs zich zal houden, want een volledig concert van twee uur kan hij denk ik niet meer aan. Collega’s als Claudia de Breij, Danny Vera en Paskal Jakobsen van Bløf zullen enkele covers zingen.”

Waarom stopt De Nijs?

“Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson, dat is de voornaamste reden. Het liefst was hij nog jaren doorgegaan, maar hij kan fysiek niet meer: de ziekte is bezig hem beetje bij beetje te slopen. Gelukkig is zijn stem tot nog toe gespaard gebleven. Sterker: omdat hij vocaal breekbaarder is geworden, weet hij soms extra te ontroeren. Maar het blijft zonde dat hij niet in volle glorie afscheid kan nemen.”

Hoe kijk jij terug op zijn carrière?

“De Nijs is een absolute grootheid, de eerste echte popster van Nederland. Hoewel hij door critici nooit volledig is omarmd, is hij heel belangrijk geweest voor de Nederlandse muziek. Natuurlijk vloog hij ook weleens uit de bocht in zijn hunkering naar hits. Zo was het nummer Alles dat ademt (1985) echt een draak. Maar hij heeft een paar pareltjes van liedjes gemaakt, zoals Foto van vroeger (1980).”

Wat maakt De Nijs anders dan anderen?

“In het boek dat vorig jaar over hem verscheen zegt radiopresentator Frits Spits: ‘Aan Rob kon je altijd zien wat de laatste mode was.’ Dat vond ik mooi geformuleerd en allesomvattend. De Nijs was als een van de eersten in Nederland bezig met imago, met het beeld dat hij van zichzelf neerzette. Daarin was hij een voorloper. Zo heeft hij showbizz aan de nederpop toegevoegd. Zelf liedjes schrijven heeft hij nooit gedaan, hij was afhankelijk van anderen zoals Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh of van Belinda Meuldijk, met wie hij ook lang getrouwd is geweest. Hij is vooral een interpretator, een verhalenverteller. Daarin is hij een van de besten in Nederland.”

Verdwijnt De Nijs na dit laatste concert uit beeld, of gaan we af en toe nog iets van hem horen?

“Dit is echt het laatste. Hij heeft vorig jaar zijn laatste album al uitgebracht, ‘t Is Mooi Geweest. Ik interviewde hem in oktober 2020. Toen merkte ik al dat een lang gesprek hem niet heel makkelijk meer afgaat. Dit laatste concert is echt het slotakkoord.”

Naar welk nummer kijk jij het meeste uit?

“Het nummer Niet voor het laatst. Dat gaat over hem persoonlijk, met mooie zinnen als: ‘Ik wil mij zijn maar dan jonger, eeuwenlang was ik gezonder, maar ineens gaat het zo vlug, en ik wil terug’. Hij zong het bij zijn afscheid van het Vlaamse publiek in Antwerpen. Het lijkt me heel ontroerend dat nog één keer live te horen.”